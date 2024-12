Dragon Ball Daima: l’anime rivela le tragiche origini della famiglia di Piccolo

Tra le tante rivelazioni di Dragon Ball Daima, forse la più importante riguarda la razza Namecciana. Un tempo si pensava che gli abitanti del pianeta Namek fossero alieni, ma nell’ultima serie anime si scopre che erano demoni. Provenienti dal Reame dei Demoni come i Glind, la razza che include Kaiohshin il Supremo e i suoi fratelli, i Namecciani si sono ritrovati a fuggire dal loro mondo natale per iniziare una nuova vita. Per questo, la storia delle origini di Piccolo e della sua razza è cambiata ancora una volta nell’ultimo progetto del defunto Akira Toriyama.

Ora che Piccolo è arrivato nel Reame dei Demoni con Vegeta e Bulma, il namecciano può davvero scavare nelle origini della sua razza. Nel Secondo Mondo dei Demoni, i Namecciani un tempo vivevano sul loro pianeta in relativa pace. Sfortunatamente, vennero sfruttati dal sovrano del Regno dei Demoni dell’epoca, poiché i Namecciani avevano ancora una varietà di abilità a loro disposizione. Cercando la libertà, trovarono un modo per lasciare il Regno dei Demoni e stabilirsi nel mondo che sarebbe diventato il Pianeta Namek.

Inoltre Dragon Ball Daima rivela che l’originale Piccolo, il Namecciano che dalla parte buona, ossia Kami, che quella cattiva, il Signore dei Demoni Piccolo, era un abitante del Secondo Mondo dei Demoni. Il “Namecciano senza nome” alla fine trovò la sua strada per il Pianeta Terra, dove, per diventare il miglior Kami di sempre, divise il lato buono da quello cattivo.

Quando Goku e gli altri Guerrieri Z hanno visitato i resti dell’ex dimora dei Namecciani nel Reame dei Demoni, non erano soli. Il Namecciano residente nel Reame dei Demoni, Neva, stava osservando nell’ombra ed è abbastanza chiaro che non sta tramando niente di buono. Avendo poteri che nessuno dei Namecciani ha dimostrato finora nella serie, Neva potrebbe rivelarsi una minaccia seria prima della fine di Daima.

Poiché Daima è ambientato prima degli eventi di Super, dubitiamo che vedremo Piccolo usare il potere di “Orange Piccolo”, la trasformazione vista nell’ultimo film. Nonostante questo, le anteprime hanno mostrato che il Namecciano in miniatura si unirà a Goku e Vegeta nella lotta contro il Tamagami.

Per quanto riguarda la serie Dragon Ball come franchise, potrebbero esserci novità in arrivo per i fan questo mese. L’attesissimo Jump Festa è alle porte e l’evento sta già anticipando che arriveranno notizie interessanti. Dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama, il manga Dragon Ball Super è andato in pausa, anche se Toyotaro ha dichiarato in passato che ha intenzione di continuare il manga anche senza Toriyama.

Fonte – Comicbook