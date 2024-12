Le uscite Panini Comics del 19 dicembre 2024

Tra le uscite targate Panini Comics del 19 dicembre 2024 troviamo tante uscite legate a Star Wars, sia per quanto riguarda le due serie regolari Star Wars e Star Wars: L’Alta Repubblica, che per le raccolte in volume e per i romanzi.

Inoltre proseguono le serie di Conan il Barbaro e delle Teenage Mutant Ninja Turtles (che continua la corsa a ricollegarsi con il rilancio già iniziato nella serie parallela) e si conclude con il terzo volume Locke & Key.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 17 dicembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 17 dicembre 2024

Star Wars 46

Star Wars 114

Possibile che il futuro dell’Alleanza Ribelle sia nelle mani del traditore reo confesso Lando Calrissian? Toccherà a Leia Organa organizzare la missione di salvataggio di Mon Mothma guidata da Luke. Darth Vader e lo Scisma Imperiale si lanciano all’attacco di Exegol, là dove l’Imperatore nasconde i suoi più grandi segreti e tesori.

Star Wars: L’Alta Repubblica 12

Star Wars: L’Alta Repubblica 44

Chi è il Barone Boolan, il misterioso Ministro del Progresso dei Nihil? E quali sono i terribili esperimenti che sta compiendo su alcuni individui sensibili alla Forza? Lo scopriranno, senza poter fare nulla al riguardo, Keeve Trennis, Sskeer e gli altri Jedi!

Conan il Barbaro 7

Contiene: Conan: The Barbarian (2023) #13/14

Comincia qui una nuova saga in quattro capitoli ambientata durante la giovinezza di Conan, quando ancora non aveva incontrato la figlia del gigante dei ghiacci. Tante cose dobbiamo ancora scoprire di quel periodo: per esempio, come divenne amico degli Aesir dai capelli biondi imparando a combattere i predoni Vanir. Ma soprattutto, come fece un uomo razionale come il Cimmero a iniziare a credere nel dio Crom? Il tutto nei potenti disegni dell’artista di Icon & Rocket e Journey Into Mystery!

Teenage Mutant Ninja Turtles 73

Il gioco dell’Armageddon, penultimo capitolo. Mutant Town è stata attaccata dagli Utrom, la popolazione di New York crede che le Tartarughe Ninja siano dei terroristi e, su Burnow Island, Seri è in cerca di vendetta. La situazione è disperata e, anche con l’aiuto di vecchi e nuovi alleati, le TMNT rischiano di capitolare. Intanto, dietro le quinte, il Re dei Topi si gode il caos che ha scatenato…

Phantom Road 2

Birdie e Dom si sono incontrati lungo la strada e ora continuano il loro viaggio in un mondo popolato da esseri spaventosi.

I due hanno una missione: arrivare a Golgota per una consegna molto particolare, nel loro tir si nasconde qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la vita sulla Terra.

Nel frattempo, la detective dell’F.B.I. Weaver indaga su alcune morti misteriose e sul progetto Jacknife.

L’horror puro si mescola al sovrannaturale in questa appassionante saga firmata dagli autori nominati all’Eisner Jeff Lemire e Gabriel Hernández Walta.

Locke & Key: Libro Tre

Tyler e Kinsey non sospettano minimamente che prima di morire Lucas Caravaggio si sia impossessato del corpo del loro fratellino Bode! Ora Dodge ha accesso a Keyhouse e può continuare la sua ricerca della chiave Omega per aprire la Porta Nera. Per i Locke, è giunto il momento di scoprire la verità sulla propria famiglia e su cosa li attende dietro la Porta Nera. Il tempo sta per scadere e i ragazzi dovranno affrontare un’ultima grande battaglia, in questo terzo volume che completa la raccolta del capolavoro firmato da Joe Hill e Gabriel Rodríguez.

Star Wars 6

Le Prove della Forza

Star Wars Collection

Luke Skywalker, Leia Organa e altri eroi ribelli si sono persi nei recessi più remoti del Non-Spazio dopo una missione andata male e dovranno fare di tutto per tornare a casa. Nel mentre, i piani di Qi’ra e dell’Alba Cremisi per distruggere i Sith hanno provocato increspature nella Forza, e Luke dovrà intraprendere una missione per apprendere tutto il possibile per ristabilire questo legame.

Darth Vader 6

Il Ritorno delle Ancelle

Star Wars Collection

Sabé credeva che Darth Vader avesse assassinato la sua regina Padmé Amidala. Ma ora che ha scoperto il suo più grande segreto combatte al suo fianco, convinta che ci sia ancora del buono in lui. Ma cosa succede quando l’ancella si trova faccia a faccia con l’Imperatore, che conosce tutti i suoi segreti? Vader sarà disposto a salvarla?

Star Wars: Piccole Vittorie 2

Star Wars Epic

La distruzione della Morte Nera ha segnato la prima grande vittoria per la Ribellione, ma la guerra contro l’Impero non è nemmeno vicina alla fine. In questo volume conclusivo della nuova edizione di Empire e Rebellion ritroverete i personaggi principali della trilogia classica: Luke, Leila e Dart Fener si scontreranno per il futuro della galassia!

Star Wars Romanzi la Trilogia di Thrawn 2

Sfida alla Nuova Repubblica

Star Wars Romanzi

Il condottiero più astuto e spietato dell’Impero morente, il Grand’Ammiraglio Thrawn, ha assunto il comando di quel che rimane della flotta Imperiale e ha lanciato un’imponente campagna per distruggere la Nuova Repubblica di Leia Organa. Intanto, Han Solo e Lando Calrissian sono impegnati in una corsa contro il tempo per scoprire le prove di un tradimento all’interno del più alto Consiglio della Repubblica, mentre Luke Skywalker deve affrontare una minaccia oscura nella Forza!

