Dragon Ball Daima: l’anima rivela come sconfiggere Beerus?

Dragon Ball Daima ha apportato tantissime novità episodio dopo episodio, sconvolgendo molte di quelle nozioni che si davano per certe. E l’episodio più recente ha effettivamente rivelato quello che sembra essere il modo per poter sconfiggere Beerus. Daima vede Goku e Kaioshin il Supremo attraversare il Reame dei Demoni. Ogni episodio continua a dimostrare che il Reame dei Demoni è molto più importante di quello che ci si poteva aspettare, e questo regno presenta anche una leggera connessione con gli Dei della Distruzione.

Gli episodi precedenti di Dragon Ball Daima avevano rivelato che i Supremi Kaiohshin di ogni universo erano in realtà noti come Glind, e originariamente provenivano dal Reame dei Demoni. L’ultimo episodio ha poi rivelato che il Reame dei Demoni era in realtà dietro la creazione del multiverso stesso e che i Glind erano stati inviati nei mondi esterni per vegliare su di loro. E gli Dei della Distruzione, le cui vite sono legate ai loro Supremi Kaiohshin, sarebbero in pericolo visto che i Glind si stanno lentamente estinguendo. Per sconfiggere Beerus, quindi, basta che muoia il Glind a lui correlato.

L’episodio 10 di Dragon Ball Daima spiega che il Glind originariamente proveniva da cinque alberi speciali del Secondo Mondo dei Demoni. Ma quegli alberi si erano estinti e alla fine iniziò a viaggiare verso il mondo esterno perché non c’era più bisogno di restare. Ma come spiega ulteriormente Kaioshin il Supremo, poiché il Reame dei Demoni è responsabile della creazione del multiverso, i Glind furono quindi selezionati come “Supremi Kaioshin” per i vari universi e inviati nelle loro diverse direzioni.

Ma senza più alberi rimasti per dare alla luce a nuovi Glind, questo significa che la loro specie in generale si sta lentamente dirigendo verso l’estinzione. Mentre la durata della loro vita potrebbe variare da essere a essere, è chiaro che non nascerà nessun nuovo Glind. Tutti questo si collega a Beerus e agli altri Dei della Distruzione in quanto le loro vite sono legate ai rispettivi Kaioshin Supremi.

Fonte – Comicbook