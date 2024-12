Lady Oscar: Riyoko Ikeda definisce il remake di MAPPA fedele all’originale

L’imminente remake dell’anime di Lady Oscar dello studio MAPPA sembra assolutamente sbalorditivo e presto tutti i fan avranno modo di appurare questa descrizione quando sarà rilasciato il 31 gennaio 2025. E visto che manca pochissimo, le prime recensioni e commenti sul prossimo adattamento iniziano a essere rilasciati. Tra questi, vi è quello più importante, ossia quello della mangaka Riyoko Ikeda, la quale ha condiviso elogi per la capacità di MAPPA di rimanere fedele all’opera originale. In una proiezione anticipata del film, Ikeda ha ricevuto un regalo di compleanno anticipato: una torta e un mazzo di fiori.

Durante l’evento, Ikeda ha affermato che MAPPA abbia fatto un lavoro meraviglioso nell’adattare la serie, rendendola incredibilmente fedele al suo manga. Altri artisti e interpreti hanno lavorato al franchise nel corso degli anni. Tra questi, Kuroki Hitomi e Toyonaga Toshiyuki, due attori che hanno interpretato versioni più giovani dei protagonisti principali quando erano bambini. Kuroki ha parlato di quanto il film l’abbia influenzata durante gli anni di crescita affermando: “Credo di essere quella che sono oggi grazie a The Rose of Versailles“.

Sebbene Lady Oscar sia una versione immaginaria della vita di Maria Antonietta, rappresenta anche una potente esplorazione ed espressione del genere e sfida le aspettative riposte su donne e uomini nella società. La serializzazione del manga risale al 1972 e la mangaka si è ispirata alle rivolte popolari, quando Ikeda era coinvolta nella Nuova Sinistra giapponese, come membro del Partito Comunista del Giappone durante gli anni ’60. Questo era un movimento che la Rivoluzione francese ha direttamente ispirato. Durante questo periodo, il manga shojo stava subendo un enorme cambiamento, concentrandosi su storie complesse che volgevano lo sguardo su genere, relazioni e sessualità.

I ​​primi lavori di Ikeda riecheggiavano questo sentimento, con alcune delle sue storie piene di romanticismo mentre altre erano intrise di un simbolismo politico toccante e potente. Lady Oscar rappresenta un esempio determinante nel cambiamento che il genere shojo ha subito in quegli anni.

La storia è ambientata in Francia e si concentra sul regno di Maria Antonietta prima e durante la Rivoluzione francese. Mentre i riflettori del manga sono puntati principalmente su Maria e sui tumultuosi eventi della sua vita, il manga si concentra anche su Oscar François de Jarjayes, una giovane donna cresciuta come un figlio per tutta la vita per succedere al padre come generale militare della Francia. Gran parte della narrazione è incentrata su Oscar che diventa sempre più disilluso dal modo in cui la Francia viene governata e si rende conto della palese disparità socio-economica che affligge il paese.

Fonte – Comicbook