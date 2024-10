The Rose of Versailles: MAPPA pubblica il nuovo trailer del revival

The Rose of Versailles, noto in Italia come Lady Oscar, tornerà con un film anime revival. E a capo di questo progetto importante ci sarà Studio MAPPA, famoso per l’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e molti altri adattamenti anime. Con alcuni importanti progetti futuri confermati come Lazarus, la terza stagione di Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc, MAPPA sta lavorando a un importante revival anime di una serie classica. The Rose of Versailles è da tempo una delle principali serie Shojo e Studio MAPPA riporterà in scena il franchise con un nuovo film anime in arrivo nel 2025.

The Rose of Versailles ha debuttato per la prima volta nel 1972, e nonostante siano passati tanti anni, la storia del manga è senza tempo. Molto simile a Vinland Saga, The Rose of Versailles incentra la sua storia su eventi reali, creando personaggi originali. Il prossimo film anime sarà ambientato durante la Rivoluzione francese, si concentrerà su Maria Antonietta e introdurrà anche personaggi originali. Previsto per il 2025, il prossimo film potrebbe essere uno dei più grandi ad arrivare nei cinema giapponesi l’anno prossimo.

Studio MAPPA ha condiviso un nuovo trailer che si può guardare cliccando qui, e questo non solo rivisita il franchise originale, ma mostra anche come sarà il revival con lo stile dello studio di animazione. Il film arriverà il 31 gennaio 2025, e sarà il primo nuovo adattamento anime del franchise da decenni.

Il primo adattamento anime della serie shojo ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 1979 e ha intrattenuto tutti i suoi fan con quaranta episodi sulle “avventure” di Maria Antonietta. Per i fan italiani sarà un appuntamento molto importante e anche nostalgico, visto il grande successo che ha riscosso anche tra gli spettatori del bel paese. Nonostante il pubblico finale doveva essere in teoria prevalentemente femminile, Lady Oscar ha saputo conquistare anche bambini e ragazzi.

