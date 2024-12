One Piece: Shanks potrebbe risolvere la teoria della dilatazione temporale di Elbaf?

One Piece da quando ha fatto il suo storico debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ha suscitato diverse domande a cui mancano ancora altrettante risposte. Attualmente Oda ha dato il via all’arco narrativo di Elbaf ed è lecito supporre che Elbaf svelerà molti misteri. E uno di questi potrà essere finalmente legato a Shanks. Questo perché Il Rosso non solo ha stretti legami con i giganti, ma Elbaf è anche uno dei suoi territori.

Non è chiaro da quanto tempo Shanks conosca i giganti, ma c’è una buona possibilità che ciò sia accaduto dopo aver visitato il villaggio di Foosha dodici anni fa. Shanks è uno dei personaggi più importanti della storia, poiché ha ispirato Rufy a diventare un pirata. I fan sanno che l’Imperatore appartiene al Nuovo Mondo e poiché trascorre spesso molto tempo a Elbaf, un fan giapponese sottolinea come il Rosso sia influenzato dalla dilatazione temporale di Elbaf. La speculazione proviene da una rubrica SBS del Volume 4, dove Oda evita abilmente la domanda sull’età di Shanks.

La teoria suggerisce che i giganti di Elbaf, o il regno stesso, sperimentano un fenomeno temporale diverso rispetto al resto del mondo. Ha avuto origine con la longevità dei giganti. Nell’arco di Little Garden, Dorry e Brogy non si rendono conto che è passato un secolo dall’inizio del loro duello. La maggiore durata di vita potrebbe essere una caratteristica naturale o il risultato della dilatazione temporale.

Tuttavia, questo non spiega ancora il loro distorto senso del tempo. Non è solo il tempo, ma il gigante sembra non essere influenzato dai rapidi cambiamenti nel mondo. La dilatazione temporale probabilmente influenza l’isolamento del regno, poiché entrare e uscire dall’isola comporta distorsioni temporali.

Un altro indizio a sostegno di questa teoria è il riferimento alla mitologia norrena, dove il tempo e i fenomeni celesti svolgono ruoli cruciali. Elbaf è fortemente ispirato alla mitologia norrena, tra cui Loki, il principe maledetto, e Yggdrasil, l’albero della vita. Il tempo non scorre allo stesso modo tra tutti i regni, specialmente per quanto riguarda il regno spirituale.

Nella rubrica SBS del Volume 4 Oda rivela le età di Rufy, Zoro e Nami. Ma quando parla di Shanks, dice loro che aveva 27 anni quando si trovava nel villaggio di Foosha. Quindi, indica la possibilità che l’età di Shanks potrebbe non essere 39 a causa della dilatazione temporale.

Inoltre il capitolo 1132 di One Piece termina con una nota di Louis Arnote, in cui dice: “Non abusare del tuo benvenuto“. A giudicare da questo suo avvertimento, qualcosa di inaspettato accadrà a coloro che rimangono a Elbaf per troppo tempo, e ci sono buone probabilità che non sia qualcosa di buono.

Ciò significa che se Shanks è rimasto lì più a lungo del necessario, potrebbe aver subito delle influenze dagli strani fenomeni che hanno alterato la sua età. Shanks ha visitato Elbaf sei anni fa, dove ha catturato Loki e i suoi alleati dopo la morte di Re Herald. Inoltre era anche a Elbaf con i giganti prima che Eustass Kidd lo sfidasse di nuovo. Quindi è probabile che abbia subito gli effetti della dilatazione del tempo.

Fonte – Comicbook