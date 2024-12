One Piece: il manga torna dalla pausa e svela l’aspetto di Elbaf

One Piece è ufficialmente tornato dalla pausa che ha colto di sorpresa tutti i fan da ogni parte del mondo, e lo ha fatto con il botto. Infatti il nuovo capitolo ha rivelato l’aspetto completo di dell’isola di Elbaf dopo decenni di preparazione e attesa. Il manga di One Piece ha avuto un rallentamento questo autunno perché Eiichiro Oda si è preso del tempo per visitare il set della seconda stagione della serie live-action di One Piece di Netflix. Oltre a questo, però, il mangaka ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute nelle settimane successive.

Nei capitoli precedenti del manga, Rufy e i pirati di Cappello di Paglia si erano divisi. Il protagonista si trovava con la formazione originale in una parte sconosciuta di Elbaf, mentre il resto dell’equipaggio si stava dirigendo verso le coste dell’isola. Il nuovo capitolo 1132 della serie ha ufficialmente dato il via all’attesissimo arco narrativo di Elbaf e anche l’aspetto del villaggio natale dei giganti di Elbaf.

Il capitolo 1132 di One Piece vede i pirati giganti e i restanti membri dell’equipaggio di Cappello di Paglia dirigersi ufficialmente verso Elbaf cavalcando un arcobaleno. Devono arrivare in cima a un enorme albero e per farlo scoprono che gli arcobaleni sono cavalcabili. Si scopre che Elbaf stessa è suddivisa in tre livelli: il Mondo Astrale, il Mondo del Sole (dove si trova il villaggio dei giganti) e gli Inferi. E mentre i Cappelli di Paglia si dirigono lì, si scopre che anche Rufy e gli altri sono al livello del Mondo del Sole.

Scoprendo che il resto dell’equipaggio è in arrivo, Rufy schiva Rodo con l’aiuto di due nuovi alleati giganti, Gerd e Goldberg, che sono in realtà amici di uno dei capitani autoproclamati della Grande Flotta di Cappello di Paglia, Hajrudin.

È un momento che commuove tanto Usop, quando, insieme a Rufy, si rende conto che volevano arrivare su questa leggendaria isola sin dagli eventi dell’arco narrativo di Little Garden. Aldilà dell’emozione, Rufy e gli altri non sono davvero preoccupati a questo punto poiché il senso di avventura sta prendendo il sopravvento.

Ma proprio come ogni altra isola vista nel manga, è probabile che ci sia qualcosa di molto più sinistro su Elbaf con cui i protagonisti dovranno fare i conti. Potrebbe trattarsi di un nemico già in agguato all’interno dell’isola stessa, o di un avversario proveniente dal resto dei mari in arrivo per cercare la strada verso lo stesso One Piece.

Fonte – Comicbook