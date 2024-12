Black Butler: L’Arco della Strega Smeraldo: svelato il periodo di uscita ufficiale

Black Butler è sorprendentemente tornato sul piccolo schermo dopo il rilascio del Public School Arc nel 2024. Questo arco ha riportato la serie in scena dopo un assenza di oltre 10 anni. E da quando Black Butler è tornato a intrattenere i fan, la serie tornerà ancora con l’adattamento dell’Arco della Strega Smeraldo e i fan saranno entusiasti di sapere che i nuovi episodi saranno disponibili nel mese di aprile 2025. La nuova stagione dovrebbe essere prodotta da CloverWorks, con Kenjirou Okada che torna alla regia. Inoltre l’account ufficiale di Black Butler ha rilasciato sull’account X una promozione speciale per celebrare l’imminente debutto del nuovo arco ed entusiasmare i fan su ciò che sta per arrivare.

Il manga, scritto e disegnato da Yana Toboso, è serializzato del 2006 sotto l’impronta G Fantasy Comics di Square Enix come parte della loro rivista Monthly GFantasy. La serie è ancora in corso quasi dopo 20 anni e, al momento tutti i capitolo sono raccolti in 34 volumi. L’Arco della Strega Smeraldo adatterà gli eventi presenti dal volume 18 al 22.

Black Butler: L’Arco della Strega Smeraldo è l’ottavo arco narrativo di Black Butler e segue Ciel e Sebastian, che vengono inviati a indagare su una serie di morti misteriose in Germania. Mentre la famiglia di Ciel ha giurato di proteggere la regina Vittoria e di indagare sui misteri in Inghilterra, il conte Phantomhive è spinto a scoprire cosa sta succedendo dopo aver letto una lettera in cui si afferma che le vittime vengono sfigurate in modo grottesco prima di morire di una morte dolorosa. La regina cerca di inviare supporto medico per aiutare a gestire la malattia, ma senza ricevere risposta.

La popolarità di Black Butler si è diffusa tra i fan occidentali nel 2008 con il rilascio dell’adattamento originale prodotto da A-1 Pictures. Il successo riscosso è dovuto a come la serie si adattava perfettamente all’estetica popolare all’interno della comunità degli anime. Dall’elegante bishounen Sebastian Michaelis che affascina i fan degli anime in tutto il mondo ai vivaci abiti gotici vittoriani che i personaggi indossano, Black Butler è diventato un successo immediato.

Fonte – Comicbook