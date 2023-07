Studio CloverWorks non ricopre le perdite dell’anno fiscale nonostante il successo di Spy x Family

Spy x Family ha riscosso un forte e importante successo quando ha debuttato nel 2022. E l’adattamento anime del manga shonen scritto e disegnato da Tatsuya Endo è prodotta da Wit Studio e CloverWorks. Con il presente articolo vogliamo proprio parlare del fatto che nonostante il successo di Spy x Family, questo non ha impedito lo studio di animazione CloverWorks a evitare alcune perdite dell’anno fiscale 2022-2023. Oltre a questo titolo, CloverWorks ha anche sviluppato la famosa serie Bocchi The Rock. Le perdite riportate sono davvero sorprendenti quando si tratta degli ultimi rapporti finanziari dello studio di animazione giapponese. Spy x Family tornerà quest’anno con la seconda stagione anime e con il primo lungometraggio, quindi vedremo se CloverWorks registrerà una miglioria nei profitti.

Tanti fan sanno che CloverWorks non è l’unico studio che ha lavorato a Spy x Family. Il popolare adattamento anime porta infatti anche la firma di Studio Wit Studio, altrettanto famoso per altre serie anime come L’Attacco dei Giganti e Ranking of Kings. All’Anime Expo di quest’anno, Studio Wit ha annunciato un nuovo progetto al momento in lavorazione intitolato “Suicide Squad Isekai“. Quindi un personaggio DC debutterà nel mondo degli anime, e questo sarà Harley Quinn con il Joker. Quindi DC Comics sta facendo un grande passo nel mondo degli anime grazie a Wit. Sarà interessante vedere se ed eventualmente come, CloverWorks o altre case di produzione seguiranno l’esempio in futuro.

Secondo il recente rapporto finanziario annuale di CloverWorks, lo studio ha registrato una perdita di circa 29 milioni di yen. Tradotto in euro tale cifra ammonterebbe a poco più di 180.000 € per l’anno fiscale. All’Anime Expo di quest’anno, lo studio ha anche rivelato che lavorerà a una nuova stagione di Black Butler.

Spy x Family tornerà in due modalità imperdibili quest’anno. Stiamo parlando della seconda stagione della serie animata, che debutterà questo autunno, mentre il primo film della serie, Spy x Family Code: White, uscirà nel mese di dicembre. Sulla base di questi due progetti, sarà interessante vedere se il franchise da solo sarà capace di aiutare CloverWorks a realizzare un profitto più performante.

