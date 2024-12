Oshi no Ko: la light novel esplorerà il finale di due personaggi chiave

Il manga Oshi no Ko si è recentemente concluso, ma nonostante questo i fan hanno ancora molto da aspettarsi nei prossimi mesi. Non solo ci sarà la terza stagione dell’adattamento anime, ma una nuova light novel amplierà la relazione tra due dei personaggi secondari più importanti della storia. Come condiviso dall’insider MangaMogura su X, la light novel Futari no Etude si concentrerà su Kana Arima e Akane Kurokawa e descriverà nel dettaglio la loro infanzia e la loro relazione dopo gli eventi del manga. La light novel funge da epilogo alla serie principale, esaminando come i personaggi si riprendono dal tragico esito degli eventi.

Oltre alla relazione principale tra le gemelle Aqua e Ruby, Kana e Akane rappresentano una delle dinamiche più vitali in Oshi no Ko. Non solo erano attrici concorrenti, ma erano anche rivali in amore. Entrambe le ragazze infatti si innamorano di Aqua in parti diverse della narrazione. Kana è sfacciata e schietta, mentre Akane è più timida e riservata. Akane ammirava Kana da bambina, mentre Kana si sentiva minacciata dal talento di Akane e dal suo avvicinamento ad Aqua. Anche se gli ultimi capitoli del manga lasciano intendere che le due ragazze sono riuscite a capirsi e a diventare amiche, Futari no Etude racconta in che modo cercano ancora di andare d’accordo.

Oshi no Ko descrive nel dettaglio l’oscurità intrinseca nell’industria delle pop idol e della recitazione. Le gemelle Aqua e Ruby Hoshino sono le figlie di Ai Hoshino, star del pop assassinata, con Aqua che giura di vendicarsi dell’accaduto. Nel corso della storia, sia Akane che Kana sviluppano dei sentimenti per Aqua.

Nei momenti finali del manga, Aqua si confronta con l’assassino di sua madre. Si tratta del suo padre biologico, Hikaru Kamiki. Rendendosi conto che Hikaru prenderà di mira sua sorella, Aqua si sacrifica spedendo sé stesso e suo padre giù da un dirupo. La sua morte ha scosso il resto del cast, tra cui sua sorella, Kana e Akane. Kana è particolarmente devastata dalla sua morte perché non ha saputo confessare i suoi sentimenti in anticipo. Finisce per urlare il suo amore per lui al suo funerale e lo implora di tornare in vita.

Il manga si conclude con una nota agrodolce, con Ruby che continua la sua carriera da idol con il supporto delle sue amiche, tra cui Kana e Akane. L’ultimo capitolo del manga implica fortemente che le due ragazze da rivali sono diventate amiche. Tuttavia, la sinossi di Futari no Etude conferma che tecnicamente non è la verità.

