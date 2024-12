My Hero Academia: Horikoshi parla del suo personaggio preferito

Il manga di My Hero Academia si è concluso quest’anno dopo 10 anni di serializzazione, e come spesso accade, ci sono ancora molte domande che finalmente stanno trovando risposta. Durante la trasmissione sul canale YouTube di Shonen Jump per il sondaggio sulla popolarità “World Best Hero”, Kohei Horikoshi ha parlato del suo personaggio preferito.

Horikoshi ha detto quanto segue: “Ogni personaggio è speciale per me in un modo diverso. Ci sono stati momenti in cui ho faticato a disegnare una pagina per giorni e altri in cui le loro parole mi hanno sorpreso, superando la mia immaginazione. Se dovessi scegliere, probabilmente sceglierei Deku. In entrambi gli aspetti” confessa il mangaka.

Questa affermazione evidenzia come Izuku “Deku” Midoriya abbia sorpreso Horikoshi e superato le sue aspettative in termini di crescita e impatto narrativo.

Deku, il cui vero nome è Izuku Midoriya, è il protagonista principale di My Hero Academia. Nato senza Quirk in un mondo in cui la maggior parte delle persone possiede abilità uniche, sogna di diventare un eroe come il suo idolo, All Might. Nonostante la sua mancanza di poteri, la determinazione di Deku cattura l’attenzione di All Might, che trasmette il suo Quirk, One For All, consentendo a Deku di diventare un eroe in formazione. Nel corso della serie, il viaggio di Deku è segnato da lotte incredibili e da allenamenti estenuanti per controllare i suoi poteri. Affronta sfide fisiche ed emotive e cresce fino a diventare un simbolo di speranza e giustizia. La sua intelligenza, gentilezza e incrollabile senso di giustizia lo hanno reso tutto ciò che un eroe può essere.

All’inizio di My Hero Academia, Deku veniva spesso etichettato come un “piagnone” a causa delle sue reazioni emotive, specialmente durante momenti cruciali come l’esame di ammissione e l’arco narrativo USJ. Tuttavia, con il progredire della serie, Deku ha sorpreso fan e personaggi mostrando la sua crescita e il suo eroismo.

Durante l’arco narrativo Sports Festival, Deku ha dimostrato un pensiero strategico e un forte senso del lavoro di squadra. Anche quando usava One For All a una percentuale inferiore per evitare di farsi male, ha dimostrato resilienza e intelligenza, adattandosi rapidamente a situazioni difficili, specialmente quando è diventato il favorito da dieci milioni di punti nella Battaglia di cavalleria.

Nonostante la sua mancanza di esperienza di combattimento formale, la sua rapidità di pensiero e il suo coraggio hanno ulteriormente consolidato il suo potenziale. In particolare, durante l’arco dell’esame finale, la determinazione di Deku nel proteggere i suoi pari, anche a sue spese, lo ha distinto. Era disposto a sacrificare il suo corpo per garantire il successo dei suoi compagni.

Per celebrare l’ultimo capitolo di My Hero Academia, il sondaggio “World Best Hero” ha invitato i fan a votare i loro personaggi preferiti. L’evento durato due mesi includeva 278 personaggi e i primi 100 sono stati annunciati il ​​2 dicembre. Questo sondaggio globale ha raccolto 6,12 milioni di voti, con Katsuki Bakugo proclamato vincitore, guadagnando 1.647.611 voti.

Fonte – Comicbook