My Hero Academia: Horikoshi dice addio alla serie con una lettera speciale

My Hero Academia ha pubblicato l’ultimo volume del manga in Giappone e il mangaka, Kohei Horikoshi, ha salutato per l’ultima volta i fan con un messaggio speciale. My Hero Academia si è concluso all’inizio di quest’estate, dopo 10 anni di serializzazione. E ora è giunta al termine anche la pubblicazione dei volumi. L’ultimo di questi, includeva oltre 30 pagine di materiale inedito ambientato dopo il finale originale, dando ai fan il finale molto più elaborato che speravano. E sembra che fosse qualcosa che Horikoshi aveva voluto anche per la serie.

Insieme all’uscita del volmue 42 di My Hero Academia tutto il Giappone, Kohei Horikoshi ha incluso un messaggio finale all’interno del volume che ha rivelato alcuni dei suoi processi di creazione sulla storia del manga. Notando che il capitolo 429 era la fine della battaglia finale e che il 430 fungeva da epilogo, il capitolo 431 di My Hero Academia avrebbe dovuto concludere la storia per intero. Horikoshi voleva che i personaggi della serie fossero liberati dalle loro lotte e che il loro dramma raggiungesse una risoluzione.

Horikoshi ha condiviso la sua convinzione seconda la quale il manga è un mezzo visivo che racconta una storia attraverso la sua arte. Ma il vero successo deriva dallo stato emotivo e psicologico dei personaggi tanto importante quanto le battaglie. Il mangaka afferma: “È un mezzo in cui ogni azione dei personaggi è legata allo sviluppo del loro viaggio interiore ‘Continua! Puoi farcela!’ è qualcosa che tutti gli esseri viventi esprimono in un modo o nell’altro. Questa storia riguardava tutte quelle lotte“.

“Ero costantemente sotto pressione durante la serializzazione, combattendo la mia stessa autocoscienza“, ha affermato Horikoshi. “Ogni giorno sembrava una battaglia in cui mi chiedevo se sarei riuscito a scrivere qualcosa di meglio del giorno prima. Non avevo idea se i lettori avrebbero continuato a credere in me e a supportarmi. Continuavo a chiedermi se stessi facendo abbastanza. Ma ogni volta che vedevo i lettori applaudire i personaggi che disegnavo, provavo un travolgente senso di sollievo e felicità. Quella fiducia mi ha dato forza. Voi, i lettori, siete quelli che mi hanno dato questo potere. E per questo, mi considero incredibilmente fortunato ad avervi avuto come miei sostenitori” scrive un commosso Horikoshi.

Sottolineando ulteriormente che non è meno umano di tutti gli altri, è riuscito a fare tutto ciò che voleva con My Hero Academia grazie al supporto dei fan. Infatti ha affermato che anche se potrebbe sembrare forte come mangaka, in realtà è fragile e vulnerabile come chiunque altro.

“Dopo quasi un decennio di My Hero Academia, ho capito che questa serie è stata come benzina per la mia anima: mi ha alimentato, sfidato e aiutato a crescere. Sono davvero grato a tutti voi per aver fatto parte di questo viaggio. Con il capitolo 431, la storia si concluderà. I personaggi saranno liberati dalle loro lotte e i loro drammi raggiungeranno una risoluzione“.

