My Hero Academia: l’ultimo numero del manga fa una grande citazione

My Hero Academia ha concluso ufficialmente il suo viaggio quest’estate e ora celebra il percorso con una copertina che richiama direttamente la primissima del manga. L’opera di Kohei Horikoshi, terminata ad agosto su Weekly Shonen Jump, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dei manga d’azione, ma non è ancora del tutto finita. L’ultimo volume, in uscita il 4 dicembre in Giappone, rappresenta un omaggio all’intera saga, mostrando un parallelo tra l’inizio e la fine della storia di Izuku Midoriya e della Classe 1-A.

Un’iconica copertina per il volume 42

La copertina del 42° e ultimo volume mostra Deku e i suoi compagni mentre si dirigono verso il loro futuro luminoso, ricordando la prima cover che vedeva All Might al fianco di un curioso Deku insieme ai pro hero. Questo passaggio di testimone tra generazioni rappresenta un momento di chiusura emozionante per la serie, suggellando il viaggio di crescita e maturazione di Deku. È una celebrazione simbolica di come il protagonista abbia ereditato il mantello dell’eroe, portando avanti il messaggio di speranza e perseveranza del manga.

Cosa aspettarsi dall’ultimo volume?

Il volume 42 non sarà solo una raccolta delle ultime pagine pubblicate: includerà 38 pagine inedite, aggiunte da Horikoshi come epilogo supplementare. Sebbene la serie si sia già conclusa con un’epilogo significativo, queste pagine extra promettono di approfondire ulteriormente il futuro dei giovani eroi, forse risolvendo alcune questioni che avevano lasciato i fan con dubbi.

L’ultimo capitolo della serie ha mostrato come i personaggi principali affrontano il futuro dopo le battaglie finali. Anche se il finale ha generato qualche discussione, i nuovi contenuti potrebbero offrire una chiusura più soddisfacente, approfondendo il percorso dei protagonisti.

L’anime si concluderà con la stagione 8 nel 2025

Anche se il manga è giunto alla fine, l’anime di My Hero Academia non ha ancora concluso il suo percorso. La stagione 7 si è conclusa recentemente, ma è stato confermato che la stagione 8 sarà l’ultima e andrà in onda nel 2025. Questa stagione finale coprirà le battaglie tra All Might e All For One, nonché tra Deku e Shigaraki, e adatterà gli epiloghi del manga, incluse le nuove pagine del volume finale.

Grazie a questa aggiunta, l’anime potrebbe offrire l’esperienza più completa per i fan, regalando una conclusione fedele e approfondita alla storia.

Fonte Comic book