Power Ranger: il franchise annuncia un progetto anime Isekai con un trailer

Il sottogenere isekai degli anime ha coinvolto anche il famoso franchise dei Power Ranger. Il genere Isekai vede un personaggio normale trasportato, evocato, reincarnato o intrappolato in un universo parallelo. in un altro mondo. Considerato come sottogenere, la sua popolarità è notevolmente cresciuta negli ultimi anni. Il successo di serie come That Time I Got Reincarnated as a Slime e The Rising of the Shield Hero ha spinto l’isekai verso strade più mainstream e ha portato più fan ad apprezzarlo.

Inoltre, l’espansione della fanbase ha probabilmente dato al sottogenere Isekai più margine di manovra per abbracciare il tono e la creatività per cui è noto, con le sue premesse uniche e i titoli lunghi. La popolarità riscossa ha spinto diversi titoli importanti a esplorare questo sottogenere e adesso a farlo sarà proprio il famoso franchise dei Power Ranger.

Il progetto isekai si intitola The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World, e la storia è creata da Torajiro Nakayoshi. Come suggerisce il titolo, la storia segue un personaggio di nome Tōgo Asagaki della Terra moderna che può utilizzare i poteri e le abilità di Kizuna Red, essenzialmente il Power Ranger rosso. Un giorno, viene teletrasportato in un altro mondo pieno di magia, cavalieri e regalità, e tutti sono confusi dalla sua scienza tanto quanto lui dalla loro magia. Tutti i fan degli anime e del franchise dei Power Rangers non devono lasciarsi sfuggire questo nuovo progetto. Per scoprire ulteriori informazioni è possibile dare un’occhiata al trailer sopra riportato.

Il trailer di The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World mostra il personaggio principale, Tōgo, che si avventura con uno stregone, elfi e un Megazord, oltre a presentare i membri del cast di supporto. Secondo Natalie, il cast della serie includerà:

Haruka Shiraishi nel ruolo di Rania

Shin Furukawa sarà Azir Anuma Kukja

Ryoko Shiraishi interpreterà Shaukha Shemhazar

Hiroyuki Yoshino nel ruolo di Abu Dhabi

Kenichi Suzumura sarà Vidan

Tōgo Asagaki sarà interpretato da Tomoya Ito. Il trailer include anche novità sulla musica. La sigla di apertura sarà “Cuz I” di Makishima Teru e la sigla di chiusura sarà “Explosive Heart” di Uchida Aya. The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World debutterà il 12 gennaio 2025.

Fonte – Comicbook