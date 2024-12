One Piece: il manga introdurrà un nuovo salto temporale?

One Piece ha finalmente introdotto il nuovo arco del manga, che vede Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia giungere finalmente a Elbaf. Dopo più di due decenni dall’introduzione di questo luogo, per la prima volta nel manga di Eiichiro Oda, i fan scopriranno i segreti di quest’isola leggendaria. Inoltre non è escluso che Oda abbia in mente di lavorare a un enorme cambiamento attraverso un nuovo e inaspettato salto temporale.

One Piece parla di Elbaf da anni, e la descrive come una delle isole chiave della storia della pirateria. E ora che il manga ha finalmente iniziato a rivelare di più dell’isola, stanno iniziando a esserci alcuni elementi peculiari che risaltano di più. Si dice che abbia il tipo di clima perfetto che consente alle navi di viaggiare sopra di essa, ma vi è anche un avvertimento minaccioso secondo il quale l’isola conduce a un “tempo perso” visitandola o vivendoci. Dunque è possibile pensare One Piece introdurrà un salto temporale di diversi anni quando Rufy e gli altri lasceranno Elbaf.

Il capitolo 1132 di One Piece vede Rufy e i pirati di Cappello di Paglia riunirsi finalmente a Elbaf, e un passaggio di Louis Arnote inizia a rivelarsi. Anticipando che mentre le versioni giganti di piante, animali e altro ancora viste a Elbaf sono mozzafiato, c’è un pericolo maggiore per coloro che visitano l’isola. Come avverte Arnote, “Avventurieri, non rimpiangere il tempo perso qui. Non prolungate troppo il tuo benvenuto qui”. Questo è un avvertimento inquietante, ma cosa potrebbe significare?

L’espressione “tempo perso” è ciò che rende questo avvertimento interessante. È formulato in un modo così unico che chiaramente lascia intendere qualcosa di molto significativo. Invece di mettere in guardia gli avventurieri dal divertirsi troppo sull’isola o riflettere sulla sua maestosità, sembra che Elbaf si muova in un momento diverso rispetto al resto dei mari che la circondano. In effetti, potrebbe essere legato al modo in cui il clima del resto dell’isola e altre condizioni la rendono così unica.

Il salto temporale di One Piece rimane uno dei più grandi cambiamenti nella storia della serie. Il primo risale a dopo la battaglia contro Kuma su Sabaody, e ha sconvolto il design e il livello di potenza dei personaggi. Ora sembra che ce ne sarà un altro in vista del gran finale della storia. Ma a differenza del primo salto temporale in cui i lettori hanno visto un cambiamento prettamente legato al design di Rufy e i Cappelli di Paglia, in questo caso è probabile che sarà il resto del mondo a cambiare mentre Rufy e gli altri sono su Elbaf.

Quando Rufy era su Wano, i Cappelli di Paglia non erano al corrente su nessuno sviluppo sul resto dei mari in quanto isola chiusa. E lo stesso potrebbe essere su Elbaf, dato che non solo qui non si presta molta attenzione alle notizie dal mondo esterno, ma stando al messaggio di Arnote qui non si rimpiange il tempo perso. Potrebbe essere che il tempo passi molto più velocemente su Elbaf che nel resto del mondo.

Fonte – Comicbook