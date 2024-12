One Piece 1133: le origini di Big Mom sono legate a Elbaf?

One Piece sta finalmente iniziando a esplorare la leggendaria isola dei giganti, Elbaf, e il nuovo capitolo della serie sta anticipando quelli che sembrano essere i legami di Big Mom con l’isola. One Piece prosegue il suo percorso nella saga finale e dopo la conclusione dell’arco di Egghead, finalmente i fan possono tuffarsi in uno di quelli più attesi da oltre due decenni. Non a caso Elbaf è la location più grande mai vista finora, letteralmente e metaforicamente.

Ci sono voluti più di 20 anni perché Elbaf comparisse nel manga di One Piece, dopo essere stata anticipata molto tempo fa durante l’arco narrativo di Little Garden e i fan hanno effettivamente ricevuto molte anticipazioni degne di nota sull’isola nel corso della serie. Una delle più grandi riguarda la scoperta secondo la quale anche Big Mom ha un legame con Elbaf. Si poteva benissimo sospettare una cosa del genere a causa delle sue dimensioni gigantesche, e il capitolo più recente di One Piece ha rivelato che in realtà c’è un segreto più grande nascosto nel modo in cui ha lasciato Elbaf in passato.

Il capitolo 1133 di One Piece riunisce Rufy e il resto della ciurma su Elbaf e con alcuni volti che hanno già incrociato in passato, come Hajrudin, che afferma di essere uno dei capitani al servizio di Rufy nella Grande Flotta di Cappello di Paglia. Hajrudin ammette di essere emozionato nel sapere che Rufy e la ciurma erano coinvolti nella sconfitta di Big Mom a Wano.

Quello che colpisce è che Elbaf non si preoccupa molto delle notizie dal mondo esterno, ma Big Mom è diversa. Gerd racconta di come fosse amica di Big Mom molto tempo fa, ma che fece qualcosa di “imperdonabile” a Elbaf. Sfortunatamente, non viene spiegato cosa sia successo, ma è chiaro che ci siano tra le azioni di Big Mom e l’isola.

In One Piece era stato precedentemente rivelato che Big Mom era una bambina abbastanza felice che viveva insieme ad altri orfani in una piccola città, ma la sua fame estrema alla fine la portò a mangiare gli altri bambini piccoli. Se è davvero di Elbaf, allora questa potrebbe essere la spiegazione del perché è vista con tanto odio dagli altri sull’isola. Ma c’è anche un’enorme parte di storia non spiegata sulla sua ascesa alla gloria con i Pirati di Rocks e sui suoi viaggi attraverso i mari.

Potrebbe esserci un altro pezzo della sua storia che ha causato ancora più distruzione a Elbaf perché la stessa Big Mom non ha mai veramente collegato i puntini che ha mangiato i suoi amici d’infanzia. È stata cacciata da casa sua, ma potrebbe anche essere tornata per fare dei veri danni che avrebbero reso la sua successiva sconfitta su Wano un motivo da festeggiare anni dopo. Ma è probabile che scopriremo di più sul ruolo di Big Mom in quel passato.

Fonte – Comicbook