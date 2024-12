Dr. Stone: un nuovo trailer rivela la data di uscita della stagione finale

Dr. Stone tornerà sul piccolo schermo con la stagione che concluderà la serie anime, il che vuol dire che si concluderanno le vicende di Senku, il cui obiettivo è quello di riportare in vita l’umanità dopo essersi svegliato in un mondo completamente pietrificato. Il giovane scienziato ha cercato di forgiare un futuro luminoso attraverso il supporto della scienza. Sfortunatamente per lui, ci sono altri individui che mirano a costruire le proprie versioni della rinascita della Terra che non sono così positive come quelle del protagonista. Intitolata Dr. Stone: Science Future, la stagione finale della serie anime debutterà all’inizio dell’anno prossimo, e un nuovo trailer ha condiviso la data di uscita ufficiale del ritorno di Senku.

Proprio come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, l’anime di Dr. Stone si concluderà dopo il manga, conclusosi nel 2022. Scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, il manga ha rivelato cosa ha creato lo Stone World e in che modo è un nuovo mondo è venuto alla luce. In Science Future, Senku affronterà un riflesso oscuro di se stesso nel malvagio Dr. Xeno. E dal trailer è chiaro che Xeno sta portando con sé un bel po’ di problemi. Il Regno della Scienza ha lavorato straordinariamente per forgiare il proprio futuro e Senku e i suoi alleati dovranno impegnarsi di più per combatterlo.

Dr. Stone Science Future arriverà in Giappone il 9 gennaio, ma l’intera stagione finale sarà divisa in tre parti. Oltre a tentare di fermare gli sforzi di Xeno, Senku cercherà di ottenere un componente vitale per liberare l’umanità dalla prigione di pietra. Considerando che coloro che sono intrappolati nella pietra sono ancora consapevoli di ciò che li circonda migliaia di anni nel futuro, Senku sta lavorando duramente per assicurarsi che un futuro luminoso possa essere forgiato senza pietra.

Tutte le precedenti tre stagioni della serie anime sono attualmente disponibili in streaming su Crunchyroll.

Riguardo il manga, al momento non ci sono notizie legate a un possibile sequel visto che il manga ha un finale abbastanza definitivo. Dunque è pressoché certo che i fan non vedranno Inagaki e Boichi fare un ritorno, ma l’impatto che la serie ha avuto nel mondo degli anime non si può negare.

Fonte – Comicbook