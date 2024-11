Dr. Stone Science Future: svelati nuovi dettagli sulla stagione finale

Dr. Stone è una serie shonen unica nel suo genere, in quanto presenta il suo personaggio principale, Senku, in una situazione piuttosto difficile, con l’umanità tramutata in pietra. Il motivo di questo evento rimane il più grande mistero della serie fino ad oggi, ma la stagione finale promette di arrivare al nocciolo della questione. L’anno prossimo Dr. Stone: Science Future debutterà sul piccolo schermo e un nuovo trailer e visual poster anticipano le novità dell’ultima stagione della serie anime.

La storia di Dr. Stone si svolge migliaia di anni dopo che l’umanità è stata trasformata in pietra e la parte più spaventosa di questa prigionia è che Senku e tutti gli altri sul pianeta erano coscienti tutto il tempo. Grazie a un colpo di fortuna, Senku e il suo migliore amico Taiju riescono a scappare e a provare a liberare l’umanità e a creare una nuova società basata sulla scienza. Sfortunatamente, il duo si ritrova a lottare con dei villain che vedono un futuro molto diverso dal loro, e Senku inizia a capire che il mondo in cui ora vive è molto diverso da quello che si aspettava inizialmente.

L’ultima stagione di Dr. Stone sta adattano gli ultimi eventi del manga, conclusosi nel 2022, e arriverà l’anno prossimo sul piccolo schermo. Tuttavia non c’è ancora una data specifica. Inoltre non ci sono ancora informazioni sulla possibilità di una serie sequel.

Senku ha affrontato alcune minacce importanti nella storia di Dr. Stone, e il protagonista ha due nuove minacce importanti in arrivo. Parliamo di del Xeno e Stanley Snyder. Il primo è un riflesso oscuro di Senku, poiché Xeno è uno dei principali scienziati del “Regno della scienza” e il secondo è una minaccia più fisica, disposta a sporcarsi le mani. Xeno sarà doppiato da Kenji Nojima (One Piece, Pokemon Horizons) e Snyder sarà doppiato da Koji Yusa (Blue Exorcist, Mob Psycho 100).

In preparazione per i loro ruoli, sia Nojima che Yusa hanno avuto alcune riflessioni. Il doppiatore di Xeno ha svelato: “Interpreterò il ruolo di Dr. Xeno nell’anime “Dr. Stone”. Wow, è passato un po’ di tempo! Sono felice di interpretare un cattivo così interessante! Penso che sarete curiosi di vedere come si relazionerà con il personaggio principale, Senku. Spero che vi piaccia Dr. Xeno nell’anime e nell’opera originale. Non vedrete l’ora!”

D’altro canto, Nojima era sicuro del ruolo di Stanley : “Interpreterò il ruolo di Stanley Snyder. È un ragazzo molto capace, quindi sento molta pressione. Tuttavia, sono anche preoccupato per il ruolo, mi chiedo se va bene per lui fumare così tanto. Ma non dovete preoccuparvi. Potete stare tranquilli se lasciate fare a lui!”

