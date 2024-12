One Piece: il manga svela una reunion commovente tra Robin e …

One Piece è tornato con un nuovo capitolo del manga che ha regalato ai fan una delle reunion più attese ed emozionanti relativa a Nico Robin. One Piece ha finalmente mosso i primi passi nella leggendaria isola dei giganti, Elbaf. Dopo due decenni passati da quanto è stata introdotta nel manga, Rufy e i Cappelli di Paglia stanno finalmente realizzando alcuni dei loro più grandi sogni dopo tutto questo tempo. Ma il più grande è quello di Robin, la quale ha sempre cercato di arrivare a Elbaf per un grande motivo.

Robin ha lottato per tutta la sua infanzia dopo essere fuggita dalla distruzione di Ohara, e solo dopo aver incontrato i Cappelli di Paglia ha trovato un gruppo che la voleva che lei facesse parte della loro famiglia. Ma questo non supera alcuni dei precedenti legami che aveva instaurato a Ohara, tra cui Jaguar D. Saul, che aveva aiutato Robin a fuggire da Ohara quando era bambina. Ora, dopo molti anni di lontananza, i due si ritrovano e scoppiano a piangere dalla forte emozione.

Il capitolo 1133 di One Piece inizia con un flashback dopo la distruzione di Ohara. Si scopre che dopo che Saul riesce a salvare Robin dal destino tragico dell’isola, la sua vita non era migliorata sotto nessun aspetto. Robin era stata etichettata come un demone nonostante fosse una bambina e ovunque andasse veniva trattata male da tutti intorno a lei e costantemente inseguita come una fuggitiva. L’unica cosa che la spronava a sopravvivere era la promessa di Saul, il quale le disse che un giorno avrebbe trovato degli amici che l’avrebbero amavata.

Robin aveva previsto di arrivare a Elbaf perché sapeva che era lì che si era nascosto Saul. Ha persino sistemato i capelli per renderli più simili a quando i due si erano visti l’ultima volta.

Quando arrivano sulla spiaggia dove doveva trovarsi Saul, lui cade improvvisamente. Tutti vanno nel panico tranne Robin, che si avvicina con calma a lui. Si scopre che stava cercando di farle di nuovo uno scherzo, proprio come aveva fatto su Ohara, ma era solo il suo modo di cercare di rompere il ghiaccio, visto che era passato così tanto tempo dall’ultima volta che si erano visti. Fortunatamente Saul era sopravvissuto a tutto quello che era successo su Ohara ed era atterrato su Elbaf, e non ha potuto fare a meno di abbracciarla scoppiando in lacrime di gioia.

Lo stesso vale per Robin, che rivede la persona a lei più cara dopo 22 anni.

Fonte – Comicbook