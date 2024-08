One Piece: il capitolo 1123 prepara ufficialmente l’arco di Elbaf

One Piece ha ufficialmente concluso l’arco di Egghead con il capitolo 1123, e gli ultimi momenti hanno dato il via ufficialmente al tanto atteso arco di Elbaf. Infatti il loro obiettivo era proprio dirigersi verso l’isola dei Giganti, prima di essersi ritrovati ad affrontare il Governo Mondiale ancora una volta per salvare Vegapunk. L’arco di Egghead ha portato con se tantissimi momenti caotici, mentre Rufy e i suoi compagni che hanno lottato contro i Cinque Astri di Saggezza per fuggire sani e salvi dell’isola di Vegapunk.

One Piece ha visto Rufy e tutti i suoi compagni di viaggio, scappare sani e salvi da Egghead con il nuovo capitolo del manga. Adesso che si chiude un arco, se ne apre un altro e adesso il manga proseguirà ulteriormente verso la caccia finale al tesoro stesso, oltre che verso la prossima destinazione della ciurma. Non risulta una vera e propria sorpresa dato che, fin dall’inizio nel manga e fin dal debutto dei giganti nel manga, Rufy e Usopp già manifestavano l’intenzione di visitare Elbaf. Ora che è realtà, ad attenderli ci saranno sicuramente ti anti nuovi problemi e sfide importanti da vedere nei capitoli successivi.

Il capitolo 1123 di One Piece vede i Pirati di Cappello di Paglia fuggire sani e salvi da Egghead insieme a Dorry, Brogy e i Pirati Guerrieri Giganti. Con l’ultimo messaggio di Vegapunk che dà ufficialmente il via alla caccia finale per il One Piece stesso, ciò significa che ogni nuovo arco narrativo sarà molto più complicato. Questo perché le ultime ciurme ad avere le carte in regola per poter trovare l’ambito tesoro si dirigono ciascuna verso Laugh Tale. Rufy e gli altri hanno sentito parlare di Elbaf già un po’ di tempo, e ora finalmente ci arriveranno.

Gli ultimi momenti del capitolo vedono i Giganti brindare alla loro vittoria e celebrare la loro partenza verso Elbaf. Ciò significa che i fan potranno finalmente vedere molto di più di questa isola leggendaria. È chiaro che questa sarà una delle chiavi principali per il gran finale. Ma ancora non ci sono informazioni sugli avversari da affrontare prima di passare alla fase successiva. Con così tanti personaggi in gioco e ancora così tante domande a cui dare risposte, c’è ancora tanto a cui Oda dovrà lavorare.

Fonte – Comicbook