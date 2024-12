Tra le uscite targate Panini Comics del 12 dicembre 2024 troviamo l’ammiraglio Thrawn, uno degli antagonisti più affascinanti dell’universo di Star Wars, protagonista di ben due uscita che trasportano il personaggio dai romanzi ai fumetti, sia nel vecchio universo Legends con Star Wars Epic – La Trilogia di Thrawn che nel rinnovato canone con Thrawn: Alleanze.

Inoltre il quinto volume di Scorched, la serie spin-off di Spawn, con una storia che rivela l’antefatto del nono volume dedicato all’eroe di Todd McFarlane.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 12 dicembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 12 dicembre 2024

Scorched 5

La Minaccia di Viscerator

18,00 €

Contiene: Scorched (2021) #24/28

Comincia qui un nuovo ciclo narrativo! Jessica Priest forma ufficialmente il suo nuovo team con i tre compagni che più l’hanno seguita in questi mesi. È insieme a loro che darà man forte ad Al Simmons sull’ormai mitico Spawn 9, di cui scopriamo qui l’antefatto. Gli Scorched lo ignorano, ma hanno già dei nemici che provengono dal loro lontano passato! Testi dello sceneggiatore di Chew e Suicide Squad: Kill Arkham Asylum!

Thrawn: Alleanze

Star Wars Collection

16,00 €

Contiene: Star Wars: Thrawn – Alliances (2024) #1/4

Una terribile minaccia per l’Impero sta prendendo forma ai margini delle Regioni Ignote. Palpatine manda a investigare i suoi uomini più fidati: il suo apprendista Darth Vader e l’astuto Grand’Ammiraglio Thrawn. L’adattamento a fumetti del romanzo best seller di Timothy Zahn con protagonista il cattivo di Ahsoka!

Star Wars Epic – La Trilogia di Thrawn

Star Wars Epic

42,00 €

Contiene: Heir to the Empire (1995) #1/6, Dark Force Rising (1997) #1/6, The Last Command (1997) #1/6

Per la prima volta in un unico volume, l’adattamento a fumetti di tutta la trilogia di Thrawn, la saga campione di vendite firmata da Timothy Zahn. Dopo la distruzione della Morte Nera e la sconfitta di Dart Fener e dell’Imperatore, Leia e Han Solo sono sposati e aspettano due gemelli, mentre Luke Skywalker è diventato il primo di una nuova schiera di Cavalieri Jedi. Ora l’ultimo condottiero di Palpatine, il geniale e letale Grand’Ammiraglio Thrawn, ha preparato alla guerra contro la Nuova Repubblica ciò che resta della flotta Imperiale.