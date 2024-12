Tra le uscite J-POP Manga del 11 dicembre 2024 continua l’irresistibile harem comedy Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto con il quinto volume della serie.

Dopo l’ennesimo due di picche, Rentaro scopre dal Dio dell’Amore di essere destinato a incontrare non solo una ma ben cento anime gemelle (e di non poterne rifiutare nessuna)! Le innamorate iniziano ad affollarsi intorno al fortunato Rentaro, chi sarà la prossima pretendente?

Arriva al quinto volume anche l’originale romantasy Tales of reincarnation in Maydare. Dopo essere stata ammessa alla Scuola Reale di Magia, Makia spera di poter passare più tempo insieme all’affascinante ex schiavo Thor, ma il destino sembra avere in serbo ben altro per loro e la discendenza di Makia dalla malvagia Strega Cremisi inizia a far sentire la sua pesante eredità…

Dopo l’uscita in cofanetto diventano disponibili i volumi singoli Badducks 4 e Good Night World 4.

Proseguono inoltre Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 4, Initial D 12, La via del grembiule – Lo yakuza casalingo 13, Re:Zero Il santuario e la strega dell’avidità 9.

Per finire, James Tynion IV, il geniale autore di Something is killing the children e The Closet, torna nel catalogo di Edizioni BD con il primo volume di una nuova imperdibile serie thriller dal sapore natalizio disegnata dal giovane talento Joshua Hixson: The Deviant!

Milwaukee, 1973. Scende la neve e un Babbo Natale coperto di sangue compie inimmaginabili atrocità su due ragazzi. Cinquant’anni dopo, uno scrittore tormentato intervista il cosiddetto “KILLER DEVIATO” che, da dietro le sbarre, continua a sostenere la propria innocenza. Mentre un nuovo Natale si avvicina, il passato ritorna a passi ovattati e brandendo un’ascia affilata…

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 11 dicembre 2024.

Le uscite J-POP Manga del 11 dicembre

RISTAMPE

DanDaDan 5, 6, 8, 9

Le rose di Versailles – Lady Oscar COLLECTION BOX VOL. 1-5

Oshi no Ko 5

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 2, 4, 5, 8, 17

The Promised Neverland 10

Tokyo Ghoul:RE 3

Monotone Blue

USCITE DIGITALI

Good Night World 04

Initial D 12

Medalist 03

Dungeon Food 05