La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo: annunciato il film

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo (Gokushufudo) diventerà un film live action, dopo il drama e l’anime.

Sony Pictures Entertainment ha annunciato il progetto e ha reso noto che il film debutterà a inizio Estate 2022.

Il cast principale vede il ritorno degli attori protagonisti del drama: Hiroshi Tamaki nella parte di Tatsu, Haruna Kawaguchi in quella di Miku e Jun Shison nel ruolo di Masa.

Altri membri del drama che torneranno per il film sono Tamaki Shiratori (Himawari), Naoto Takenaka (Kikujiro Eguchi), Izumi INamori (Ibari), Kenichi Takito (Torajiro), Yuta Furukawa (Sakai), Junpei Yasui (Sadogashima), Tina Tamashiro (Yukari), MEGUMI (Tanaka) e Michiko Tanaka (Ota).

Drama e film condivideranno anche il regista, Toichiro Ruto.

Kousuke Oono ha iniziato la serializzazione del manga La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo il 23 Febbraio 2018 sul sito web Kurage Bunch della casa editrice Shinchosha.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 8 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 9 Settembre 2021 in Giappone.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP Manga:

Le esilaranti vicende quotidiane di un bizzarro ex criminale alle prese con una nuova vita. Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città.

Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni…E lo è ancora oggi che si è sposato.

Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere.

Perché Tetsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito..

Ha ispirato una serie anime in due parti, entrambe disponibili su Netflix Italia.