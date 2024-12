Dopo Dandadan, arriva un’altra grande serie su Netflix

La nuova stella dello shonen in arrivo questo gennaio

Con il 2025 alle porte, l’attesa per l’adattamento anime di Sakamoto Days è alle stelle. Nato dalla mente brillante di Yuto Suzuki e pubblicato su Weekly Shonen Jump, Sakamoto Days promette di essere il prossimo grande successo del panorama shonen, unendo azione adrenalinica, momenti comici irresistibili e una narrazione che mescola emozioni familiari e intricati complotti.

Una premessa unica: tra John Wick e Spy x Family

La storia segue Taro Sakamoto, un ex sicario leggendario che ha abbandonato la sua carriera criminale per dedicarsi alla famiglia. Tuttavia, il mondo oscuro che ha lasciato non smette di bussare alla sua porta. Tra intrighi, nemici pericolosi e alleati fidati come Shin, un impiegato telepatico, Sakamoto combina la sua forza sovrumana con una determinazione paterna unica per proteggere la sua nuova vita. Questo mix di elementi offre un’esperienza shonen completa, con richiami a Spy x Family per i toni familiari e a Dandadan per l’azione sopra le righe.

Uno dei punti di forza della serie sono gli avversari di Sakamoto, ciascuno dotato di abilità letali e originali. Tra questi spiccano Osaragi, che utilizza seghe circolari con velocità disumana, e Nagumo, un maestro del travestimento e tiratore scelto. Ogni scontro è un’esplosione di creatività e strategia, con combattimenti che fondono azione dinamica e abilità sovrumane.

Un team di produzione di alto livello

L’adattamento anime di Sakamoto Days è affidato a TMS Entertainment, studio noto per lavori come Dr. Stone e Megalo Box. La serie vanta anche un cast vocale stellare: Tomokazu Sugita (Gintoki in Gintama) darà voce a Sakamoto, Nobunaga Shimazaki (Seishirou in Blue Lock) sarà Shin, mentre Ayane Sakura (Ochako in My Hero Academia) interpreterà Lu. Questa combinazione di talento promette un adattamento fedele e di alta qualità.

Perché Sakamoto Days è il must-watch del 2025?

Con un mix perfetto di azione, umorismo e cuore, Sakamoto Days si candida come il nuovo re dello shonen. Il suo arrivo a gennaio 2025 segna un inizio promettente per la stagione invernale degli anime, destinato a conquistare sia i fan del manga che gli spettatori curiosi. Aggiungilo alla tua lista: sarà un viaggio indimenticabile nel mondo degli assassini più imprevedibili mai raccontato.

