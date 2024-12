One Piece: il manga raggiunge un altro importante traguardo storico

L’impatto monumentale che One Piece di Eiichiro Oda ha avuto sull’industria dei manga nel corso della sua serializzazione è innegabile. Non solo la serie fa parte dell’esclusivo “Big 3” di Weekly Shonen Jump, ma è anche uno dei manga più lunghi mai serializzati, con ben 1133 capitoli al suo attivo e altri in arrivo. L’epopea piratesca di Oda non rallenta e di recente si è guadagnata un nuovo traguardo monumentale che sembra assolutamente incredibile, persino per One Piece.

Come annunciato dall’account ufficiale X di Eiichiro Oda e One Piece, la serie è in corso di pubblicazione da oltre 10.000 giorni. One Piece ha iniziato a essere serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il 22 luglio 1997, dando inizio alla sua storica corsa di quasi 30 anni. Per riferimento, nello stesso numero in cui One Piece ha lanciato il suo primo capitolo, Le Bizzarre Avventure di Jojo aveva appena pubblicato il capitolo 514, “White Album, Part 6”, o il 74° capitolo della Parte 5. Yu-Gi-Oh! ha anche pubblicato il capitolo 42, “Get the Million!!” in questo numero.

One Piece ha potuto vedere più serie manga iniziare e finire nella stessa rivista, con Eiichiro Oda che è rimasto umile durante tutto il viaggio. Pubblicando il suo primo one-shot Wanted! a diciassette anni, il mangaka ha vinto numerosi premi per il racconto, tra cui il secondo posto per un Tezuka Award. Il successo di Wanted! ha fatto ottenere a Oda un lavoro stabile su Weekly Shonen Jump come assistente di Shinobu Kaitani mentre lavorava alla sua serie Suizan Police Gang. In seguito ha lavorato a Jungle King Tar-chan di Masaya Tokuhiro. All’età di 19 anni, Oda ha lavorato a Rurouni Kenshin, che ha praticamente consolidato il suo futuro nel settore.

Dopo Wanted! e il suo lavoro da assistente, Oda ha pubblicato due one-shot a tema pirata. Uno degli one-shot, intitolato Romance Dawn, presentava un concept molto precoce di Rufy come protagonista. Il cortometraggio è stato originariamente pubblicato nel 1996 su Akamaru Jump, una versione stagionale di Weekly Shonen Jump pubblicata durante le festività giapponesi, per promuovere i talenti emergenti. Poco dopo, One Piece ha finalmente debuttato ed è diventato un successo immediato nonché la serie manga più venduta di tutti i tempi, battendo un Guinness World Record nel 2022 con oltre 500 milioni di copie in circolazione. Oltre a questo è anche la ventesima serie manga più lunga mai pubblicata, con, al momento della stesura, 110 volumi raccolti pubblicati.

Fonte – Comicbook