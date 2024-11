One Piece: quante pause ha preso Oda da quando è iniziato il manga?

One Piece si può definire senza dubbi come il manga dei record. Non a caso da quando ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, con oltre 516 milioni di copie vendute, fino al 2023), One Piece è il manga più venduto di tutti i tempi, superando anche capolavori come Dragon Ball e Naruto. Nel 2015, ha ricevuto un Guinness World Record per “il maggior numero di copie pubblicate per lo stesso fumetto da un singolo autore”.

Riguardo la sua popolarità in tutto il mondo, nonostante sia pubblicato e serializzato da oltre 25 anni, il manga rimane un pilastro della Shōnen Jump e continua ad attirare nuovi fan grazie alla sua narrazione avvincente e ai suoi personaggi complessi. Proprio questi giocano un ruolo fondamentale nella serie shonen, visto che la profondità dei personaggi e i temi universali come l’amicizia, la libertà e la ricerca dei propri sogni, fanno breccia in tutti i lettori. E in questo momento il manga si trova nella sua saga finale, ma ultimamente Oda ha dovuto fermarsi e prendersi una pausa programmata e una improvvisa.

Ma quante volte Oda si è preso una pausa in questi 27 anni? Pare che il mangaka si sia fermato solo sei volte da quando ha iniziato a scrivere One Piece nel 1997. Come riporta l’insider PookiePiece sulla sua pagina X, di seguito è possibile ripercorrere in ordine cronologico tutte le pause del mangaka:

Maggio 2013: Oda si ferma per due settimane per riprendersi da un ascesso peritonsillare, causato da tonsillite acuta

Gennaio 2019: Durante un’intervista con Sanma Akashiya, Oda ha rivelato che il suo medico aveva identificato i primi segni di gotta e diabete, attribuendo questi problemi alla mancanza di esercizio fisico e alla cattiva circolazione sanguigna

2020: Sanma Akashiya in seguito scopre la pressione alta di Oda, dandogli uno sfigmomanometro per aiutarlo a gestire le sue condizioni

Ottobre 2020: JUMP rilascia un annuncio ufficiale su una pausa di due settimane per Oda a causa di una malattia improvvisa

Giugno 2023: Dopo aver subito un intervento chirurgico agli occhi, Oda si ferma per quattro settimane per riprendersi

Novembre 2024: Oda è ora in pausa di due settimane per motivi di salute