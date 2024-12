My Hero Academia: Horikoshi fa sognare i fan per un crossover con Spider-Man

My Hero Academia ha ufficialmente pubblicato l’ultimo volume del manga in Giappone e Kohei e sta festeggiando con uno speciale crossover da sogno che coinvolge l’unico e inimitabile Spider-Man in alcune nuove fantastiche illustrazioni. My Hero Academia si é ufficialmente concluso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha all’inizio di quest’estate e il volume 42 (l’ultimo volume della serie) è ora disponibile in Giappone.

Questa è l’ultima nuova uscita del manga in generale e quindi la Marvel sta aiutando i fan a dire addio alla serie di eroi attraverso un crossover da sogno.

Per aiutare a celebrare l’uscita del volume 42, la Marvel con i social media ha onorato l’occasione con uno scambio di illustrazioni tra Kohei Horikoshi e i talentuosi artisti Marvel Humberto Ramos ed Edgar Delgado. Le due opere d’arte vedono sia Spider-Man che Black Cat entrare nel mondo di My Hero Academia, e portano a risultati molto diversi tra i due. Di seguito è possibile dare un’occhiata alle fantastiche illustrazioni crossover tra Marvel e My Hero Academia.

Questo è davvero un sogno che si avvera, poiché il mangaka ha da sempre confessato di essere un fan di Spider-Man. Non solo alcuni degli eroi e dei personaggi si ispirano a persone e personaggi all’interno dell’universo di Spider-Man, ma alcuni dei momenti più belli sono pieni di riferimenti a Spider-Man. L’uso di Blackwhip da parte di Deku diventa persino come il lancio di ragnatele di Peter Parker verso la fine della serie, e aveva persino la sua versione di Spider-Sense con il quirk “Danger Sense”.

Quelli nell’universo di My Hero Academia hanno persino continuato a lavorare su progetti speciali correlati all’universo di Spider-Man. Il team creativo dietro la serie spin-off, Vigilantes, ha effettivamente contribuito a creare Spider-Man: Octo-Girl, una serie manga speciale che immagina un Isekai in cui il Dr. Octopus si ritrova nel corpo di una bambina in Giappone. Quindi My Hero Academia e Spider-Man sono stati collegati da un po’ di tempo, e ora si sono uniti in un crossover speciale poiché è tutto giunto al termine.

Tutto questo fa parte di un addio piuttosto epico per My Hero Academia, che sta davvero concludendo con il botto mentre l’anno volge al termine. La serie manga originale di Horikoshi si è conclusa all’inizio di quest’estate, ma il volume finale è arrivato pieno di extra. Sono state aggiunte oltre 30 pagine inedite al volume finale che non solo hanno sviluppato alcuni degli eventi visti nei capitoli finali, ma hanno anche un capitolo nuovo che è uscito dopo gli eventi della serie originale. Quindi Horikoshi ha sostanzialmente aggiunto un intero nuovo epilogo per arricchire ulteriormente la fine.

Fonte – Comicbook