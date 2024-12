Dandadan: l’anime taglia un omaggio a Star Wars presente nel manga

L’ultimo episodio di Dandadan affronta le conseguenze della lotta contro gli alieni Serpo e la situazione difficile in cui si sono ritrovati Momo, Okarun e Aira. Sebbene il decimo episodio della serie non abbia avuto la stessa quantità di scontri delle puntate precedenti, questo non ha impedito alla produzione di Science SARU di inserire nuovi momenti chiave della stagione anime autunnale. L’adattamento anime ha adattato abbastanza fedelmente gli eventi del manga, ma è stato apportato un grande cambiamento rispetto al manga di Yukinobu Tatsu. E infatti la serie shonen soprannaturale è giunta su una galassia lontana.

Una delle più grandi sorprese di questo episodio è stato il ritorno di Mr. Mantis Shrimp. Sopravvissuto al suo combattimento contro Momo, Okarun e Aira, il crostaceo pugile è tornato e ha dato la sua anima ai suoi ex avversari. Shrimp è uno dei membri più deboli della sua razza e ha accettato lavori pericolosi per aiutare a salvare la vita di suo figlio. Con gli eroi che hanno dato al granchio combattente una mucca per aiutarlo nel suo cammino, l’anime ha apportato un cambiamento importante alla nave di Shrimp.

Nel manga originale, Yukinobu Tatsu ha creato un UFO per Mr. Mantis Shrimp che aveva una struttura molto interessante. Questa navicella era molto simile al Millennium Falcon di Star Wars, tuttavia la si può vedere solo nel manga in quanto questo omaggio all’universo di Star Wars non è presente nell’anime. Confrontando le due immagini di seguito, si può vedere come Science SARU ha adattato questa dinamica astronave nell’anime. Il Millennium Falcon è probabilmente il veicolo più riconoscibile del franchise di Star Wars, quindi ha senso che appaia ancora oggi in film e serie televisive.

Mancano ancora due episodi prima della fine della prima stagione di Dandadan, ma come dimostra questa decima puntata, ci sono ancora molte sorprese in serbo per i fan. Mentre si avvicina il finale di stagione e Mr. Mantis Shrimp se ne va, sembra che un nuovo volto stia per debuttare. Un nuovo personaggio di nome Jiji dai capelli rossi, con una lunga storia con la giovane sensitiva.

Fonte – Comicbook