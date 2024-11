Dandadan omaggia l’Attacco dei Giganti con una scena divertente

Dandadan si è rivelato un capolavoro sin da quando la serie è uscita su Netflix e Crunchyroll nell’ottobre 2024, diventando subito una delle preferite in mezzo a una stagione carica di altre serie eccezionali. L’adattamento anime del manga originale di Yukinobu Tatsu ha tutto: azione shonen ad alto numero di ottani, un’adorabile storia d’amore al liceo, momenti sorprendentemente sentiti e tempi comici perfetti. Poiché la storia vira pesantemente nel paranormale, avere la capacità di spezzare i momenti intensi con la commedia è fondamentale.

L’episodio 9 di Dandadan, “Merge! Serpo Dover Demon Nessie!” dimostra quanto Science SARU sia stata brava a gestire la sceneggiatura della serie, prendendo uno dei momenti più famigerati del manga ed elevandolo ben oltre il materiale originale. Nell’episodio, dopo che Okarun, Aira e Momo hanno finalmente sconfitto i Serpos (e Okarun e Momo hanno finalmente chiarito la situazione di Aira), il trio viene rimandato nel mondo reale. Sfortunatamente per loro, persero i vestiti nella battaglia e, una volta tornati a casa, erano quasi completamente nudi. Ovviamente gli altri studenti se ne accorgono e, mentre Momo e Okarun scappano, Aira si unisce a loro.

Mentre in qualsiasi altro show, questo sarebbe stato piuttosto insignificante se non per concludere una battuta finale, i fan hanno notato rapidamente come stava correndo Aira. Il momento ha ricordato ai fan dello show un altro momento infame dell’adattamento anime di Attack on Titan, in cui un gruppo di sopravvissuti si rannicchia, terrorizzati, quando un Titano si schianta nella piazza, correndo in un modo tutt’altro che terrificante.

Reso popolare per quanto il Titano fosse stridente a livello tonale quando è apparso originariamente in Attack on Titan, Dandadan non è il primo anime ad avere questo peculiare parallelo notato dai fan. Quando Zom 100: Bucket List of the Dead ha iniziato ad andare in onda nel luglio 2023, i fan hanno notato che nel primissimo episodio dello show, quando Akira scopre una versione zombificata del suo capo e Saori insieme, il primo gli corre incontro nello stesso modo dell’icona del Titano. Il meme virale del ciclo di corsa non ha avuto origine da Attack on Titan, tuttavia, come hanno sottolineato tutti i fan di anime di lunga data o con gli occhi d’aquila, questo specifico tipo di corsa è spesso associato al vecchio tropo di una ragazza anime che corre in ritardo a scuola.

Il tropo è stato un punto fermo nei manga shoujo per decenni prima di iniziare a insinuarsi in altri gruppi demografici. Mentre la versione della corsa di Titan e Aira non presenta il “brindisi del ritardo”, i loro frenetici movimenti delle braccia trasmettono sicuramente la stessa energia vista in interpretazioni più tradizionali del tropo come K-On!, Sailor Moon e persino Evangelion.

Fonte – Comicbook