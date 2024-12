Oshi no Ko: l’attrice di Ai parla del suo ruolo nel live-action

Oshi no Ko, un thriller misterioso incentrato sulle idol creato da Aka Akasaka, famoso anche per Kaguya-Sama Love Is War!, ha preso d’assalto il mondo per la sua intricata trama di vendetta e i design dei personaggi appariscenti. Il manga è un enorme successo in tutto il mondo, con 20 milioni di copie in circolazione fino a novembre 2024. L’adattamento anime, prodotto da Doga Koba, ha avuto altrettanto successo, sbalordendo i nuovi arrivati ​​nella serie con il suo primo episodio quasi lungo un lungometraggio.

Sulla falsa riga di questo successo, Oshi no Ko ha ricevuto un adattamento live-action che ha debuttato il 28 novembre 2024. Il progetto sembra assolutamente fantastico e il cast coinvolto è entusiasta del suo successo tanto quanto il mangaka. In particolare l’attrice che interpreta Ai Hoshino, l’idol che funge da fulcro della trama di Oshi no Ko, sembra estremamente affezionata al ruolo.

Asuka Saito, un’ex idol di punta del gruppo Nogizaka46, interpreta Ai nella versione live-action di Oshi no Ko. In un’intervista con Oricon, Saito ha parlato delle sue esperienze passate come idol di punta e di come alla fine abbiano influenzato la sua performance e i suoi pensieri su Ai Hoshino durante le riprese. Ha detto che salire sul palco è stata una sfida: “una volta che ti allontani, perdi inevitabilmente quel senso di ritmo e comfort. Ero preoccupata di poter sembrare qualcuno che forzasse il tutto“, ha detto Saito.

Saito continua dicendo che nonostante le sue ansie iniziali, tutto le è tornato in mente non appena sono iniziate le prove. Afferma nell’intervista che cercare di mantenere abbastanza di sé e di Ai in ogni scena è stato un equilibrio interessante. Oshi no Ko, essendo uno sguardo e una critica relativamente risoluti all’industria dell’intrattenimento giapponese, offre molti spunti su come appare la carriera di un idol, specialmente quando iniziano a maturare e a pensare a cosa vogliono per sé stessi rispetto ai loro fan.

Saito parla di quanto nel profondo del suo cuore, voglia solo che i suoi colleghi siano felici. Ha anche parlato di quanto sia stato difficile preparare e filmare la morte di Ai. Racconta a Oricon che avrebbe voluto che qualcuno avesse amato di più Ai. L’idol diventata attrice afferma che la morte di Ai è una parte cruciale della storia e che la sua relazione complicata, non troppo materna ma nemmeno robotica, con i suoi figli illustra il suo tumulto interiore come persona. Vedere il profondo effetto che il ruolo di Ai Hoshino, anche se piuttosto breve, ha avuto sull’attrice che l’ha interpretata è una testimonianza dell’incredibile profondità dei personaggi di Oshi no Ko.

Fonte – Comicbook