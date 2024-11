Oshi no Ko: Aka Akasaka è già pronto per un nuovo progetto manga

Il manga di Oshi no Ko si è ufficialmente concluso, dando a Ruby il finale più felice possibile date le circostanze. A partire dal 2020, il mangaka Aka Akasaka ha dedicato oltre quattro anni di lavoro su questa storia di idol dark che ha raggiunto nuove vette grazie in parte al suo manga e al successivo adattamento anime che ha preso d’assalto il mondo. Nonostante Oshi no Ko si sia concluso da poco, il mangaka ha già confermato che sta lavorando a una nuova serie e Aka ha lasciato trapelare alcuni nuovi dettagli su cosa accadrà in futuro.

Il 2024 è stato un grande anno in quanto ha visto la fine di tante serie manga. Ricordiamo My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, anche se gli adattamenti anime sono ancora in corso. Inoltre sia Kohei Horikoshi che Gege Akutami non hanno confermato che si ritireranno dopo le loro serie manga di successo, sebbene non sia stato rivelato nulla riguardo ai loro progetti futuri. Invece Aka Akasaka non ha perso tempo dopo la conclusione di Oshi no Ko, confermando che esplorerà un nuovo universo manga con una storia diversa da quella di Ai, Ruby e Aqua.

Prima di Oshi no Ko, Aka Akasaka ha lavorato all’esilarante storia d’amore, Kaguya-Sama: Love Is War. Successivamente si è occupato di Oshi no Ko e al momento la storia successiva deve ancora essere nominata, sebbene l’editore Young Jump abbia confermato che il misterioso manga non si svolgerà in un universo simile al nostro. La prossima creazione di Akasaka sarà una “fiaba” che vedrà un principe e una principessa apparentemente in una relazione all’interno di un mondo fantasy. Ciò segnerà un netto distacco dalla serie dark idol che ha preso d’assalto il mondo negli ultimi anni.

Pur non condividendo ancora un nome di questo nuovo progetto, Aka ha confermato che arriverà nella primavera del prossimo anno, quindi nel 2025. A unirsi allo scrittore di Oshi no Ko sarà il gruppo artistico noto come Ajichika, ossia un team di quattro persone che in precedenza ha contribuito a creare Record of Ragnarok.

In una recente intervista, Aka Akasaka ha rivelato come il finale di Oshi no Ko era proprio quello che desiderava. “Per quanto riguarda il finale, è andato come previsto. Tuttavia, con “Oshi no Ko”, ho chiaramente separato ciò che avevo deciso all’inizio e ciò che non avevo fatto. Avrei potuto decidere tutto dall’inizio e andare avanti, ed ero solito essere quel tipo di scrittore, ma penso che sia cambiato dopo aver scritto “Kaguya-sama”.

A volte il mondo interiore di un personaggio che nemmeno l’autore vede, appare all’improvviso, e volevo proteggere la personalità di quel personaggio. Di conseguenza, è diventato quasi impossibile decidere tutto da 1 a 10. Quindi, sebbene il finale di fosse già deciso, penso che sia un manga che ha anche prestato grande attenzione al disegno dei personaggi, e penso che corrisponda all’evoluzione della mia personalità“.

Fonte – Comicbook