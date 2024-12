Spy x Family: la terza stagione sarà più di una commedia

Spy x Family ha riscosso un enorme successo un paio d’anni fa a livello globale attraverso la prima stagione dell’adattamento anime. Questo ha portato a una rapida conferma del ritorno della serie televisiva con la seconda stagione e con il primo film al cinema. E dopo l’annuncio della terza stagione di Spy x Family, è naturale aspettarsi altri momenti incentrati sui Forger e sui malintesi comici che si verificano quando ogni membro della famiglia cerca di nascondere la propria identità segreta.

Tuttavia coloro che non hanno letto il manga potrebbero farsi cogliere impreparati da alcuni contenuti che probabilmente appariranno nella terza stagione. Mentre ci saranno ancora i familiari momenti commoventi legati all’adattamento di Loid, Yor e Anya alla vita come famiglia ritrovata, la terza stagione inizierà ad esplorare nel dettaglio la guerra tra Ostania e Westalis e su come ha influenzato i cittadini di entrambi i paesi.

Mentre le prime due stagioni di Spy x Family contengono momenti di azione e dramma, la maggior parte degli episodi lavora per costruire il mondo e presentare sia i personaggi principali che quelli ricorrenti. Naturalmente, queste stagioni includono anche momenti seri, specialmente quando emergono storie di fondo per la famiglia Forger. Poiché Yor e Loid erano bambini durante la guerra e Anya e Bond erano soggetti di prova, è facile vedere come i flashback possano essere emozionanti.

L’anime segue fedelmente il manga e a un ritmo ragionevole. A seconda di quanto durerà la terza stagione, è possibile che il manga possa essere addirittura portare a una quarta stagione, motivo per cui la pausa di un mese non è così sconvolgente come potrebbe sembrare in superficie.

A giudicare dal manga, nella terza stagione si vedrà come l’Ostania del dopoguerra ha influenzato nuovi personaggi pericolosi, come nell’arco del Circo Rosso. Inoltre, anche se non vi sono certezze, potremmo vedere le motivazioni di Donovan Desmond. Tuttavia, questo non significa che la terza stagione non avrà momenti carini, poiché persino l’illustrazione utilizzata per l’annuncio ufficiale della stagione era un’adorabile immagine di Anya con Bond.

Potrebbe sembrare una serie di spaccati di vita ora, ma le circostanze dietro la nascita dei Forgers porteranno naturalmente a più dramma e contenuti più oscuri. Le tensioni rimangono alte tra Ostania e Westalis, e Loid deve ancora avvicinarsi abbastanza a Desmond per iniziare a raccogliere le informazioni di cui ha bisogno per il Progetto Strix.

Fonte – Comicbook