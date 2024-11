Spy x Family: annunciata una pausa improvvisa del manga

Spy x Family è tra le serie manga di punta della rivista Weekly Shonen Jump al momento. La rivista è piena di serie competitive, ma recentemente ha dovuto far fronte alla conclusione di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Tatsuya Endo ha sempre lavorato diligentemente alla storia dello spionaggio che ha preso d’assalto il mondo. Spy x Family sta ancora pubblicando nuovi capitoli, ma recentemente è arrivato un annuncio scioccante che mette i bastoni tra le ruote al programma di serializzazione. Infatti Weekly Shonen Jump ha annunciato una breve pausa ma fortunatamente ha già specificato quando la famiglia Forger tornerà.

In un nuovo annuncio, Shonen Jump ha confermato che Spy x Family si prenderà un mese di pausa. Sfortunatamente, Shueisha non ha fornito una ragione per il periodo di pausa, anche se dobbiamo immaginare che sia una buona pausa. L’industria dei manga è un business difficile, poiché i mangaka cadono spesso in problemi di salute che li costringono a fare un passo indietro e fermarsi. Lo abbiamo visto di recente con Eiichiro Oda, Gege Akutami e Kohei Horikoshi che si sono presi una pausa a seguito dei loro rigidi programmi e dei potenziali problemi di salute che ne derivano.

Shonen Jump ha confermato che il prossimo capitolo di Spy x Family si sarebbe preso circa un mese di pausa. Originariamente programmato per il 25 novembre, il 108° capitolo arriverà il 23 dicembre. Di seguito riportiamo il contenuto del messaggio:

“Il capitolo 108 di “Spy × Family”, in programma per il 25 novembre, sarà in pausa. Ci scusiamo con tutti coloro che lo attendevano con ansia. Il prossimo aggiornamento è previsto per lunedì 23 dicembre. Grazie mille per la vostra collaborazione!”

Oltre al manga i fan potranno aspettarsi il ritorno della Forger Family su più fronti. Dopo le prime due stagioni di successo dell’adattamento anime di CloverWorks e Wit Studio, una terza stagione è già stata confermata all’inizio di questa estate. Al momento non ci sono novità su una potenziale data o finestra di uscita.

Oltre alla serie televisiva e al manga, Spy x Family ha anche avuto un grande successo con il primo film del franchise, Spy x Family CODE: White. La storia originale ha visto la collaborazione di Tatsuya Endo, dimostrando che il mangaka è più che disposto a esplorare nuovi territori per i Forger non visti nel manga.

Fonte – Comicbook