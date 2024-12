One Piece – Netflix: l’attore di Garp parla di una potenziale terza e quarta stagione

La prima stagione del live-action di One Piece da quando ha debuttato ha lasciato tutti i fan da ogni parte del mondo senza parole. Infatti c’era un generale senso di sfiducia sulla buona riuscita del progetto, che alla fine ha sorpreso tutti. Il forte successo riscosso, infatti, ha portato Netflix a confermare la seconda stagione, dimostrando che molti si sbagliavano. Con le riprese già in corso in Sud Africa per la seconda stagione, un attore ha spifferato quando i fan possono potenzialmente aspettarsi il ritorno del live-action. Oltre ad aver accennato al ritorno dei Cappelli di Paglia, l’attore, che è una parte importante del mondo degli anime, ha anche accennato al futuro dopo la seconda stagione.

In una recente apparizione al Vienna Comic-Con, l’uomo che interpreta il vice ammiraglio Garp, Vincent Regan, non si è trattenuto dal rivelare quando potremmo aspettarci il ritorno di One Piece su Netflix. “Sono tornato dal Sud Africa ora. Ho girato la seconda stagione, tutto ciò che il mio personaggio sta facendo nella seconda stagione è finito e tra circa un mese, penso che finiranno le riprese. Quindi penso che il live-action sarà pronto per Netflix prima di Natale dell’anno prossimo“. Mentre Matt Owens si è astenuto dal dare ai fan un’idea sul ritorno dell’adattamento live-action durante la Netflix Geeked Week di quest’anno, sembra che Regan fosse più che disposto a condividere informazioni.

E oltre ad aver accennato alla finestra di rilascio della seconda stagione, Regan ha anche descritto l’arco narrativo live-action di Alabasta. Mentre molti fan si aspettavano che il luogo desertico avesse un ruolo nella seconda stagione, Eiichiro Oda ha confermato che avremmo dovuto aspettare ancora un po’ prima di vedere i Pirati di Cappello di Paglia attraversare questo luogo arido. Oltre ad accennare alla terza stagione, Vincent ha anche lasciato intendere che una quarta stagione sarà necessaria per inglobare la trama intera. “Immagino che inizieranno a filmare la terza stagione molto presto, e penso che lo stiano facendo. Penso che per l’arco narrativo di Albasta ci vorranno due stagioni“.

Sebbene le stagioni tre e quattro non siano confermate ufficialmente, avrebbe senso che Netflix proseguisse la storia della ciurma di Cappello di Paglia con il live-action. La prima stagione di One Piece oltre a essere un successo a sorpresa, ha permesso al pubblico che non aveva mai vissuto la storia di Monkey D. Rufy di esplorarla per la prima volta.

Fonte – Comicbook