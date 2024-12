Dragon Ball Daima anticipa segretamente il ritorno dell’anime di Super?

Dragon Ball Daima ha introdotto una nuova storia inedita ambientata nel luogo più magico del franchise, ossia il Regno dei Demoni. E per molti fan questo rappresenta il set perfetto per il ritorno dell’anime di Dragon Ball Super con nuovi episodi. Daima celebra il 40° anniversario del manga del defunto Akira Toriyama dal debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e vede Goku e Kaiohshin il Supremo coinvolti in una nuova avventura nel Regno dei Demoni. Ma probabilmente l’anime che i fan di Dragon Ball si aspettano non è Daima ma Super.

I fan di Dragon Ball Super speravano di vedere l’anime tornare con nuovi episodi dalla sua conclusione avvenuta nel 2018. E quel desiderio è cresciuto ulteriormente con due nuovi archi narrativi che hanno portato la storia in nuove direzioni con villain dotati di poteri divini contro Goku e Vegeta. Tuttavia Daima sarebbe una pista perfetta per preparare i fan al nuovo Dragon Ball Super, mentre scopriamo di più sul funzionamento della magia e dei demoni nel mondo del franchise. In altre parole, Il Reame dei Demoni è il palcoscenico perfetto per il Mangiatore di Pianeti, Moro, e per il suo debutto nell’anime.

Il primo arco narrativo importante che ha avuto luogo dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly è stata la Galactic Patrol Prisoner Saga, che ha introdotto Moro. Moro è un essere antico dotato di una magia molto potente che Goku e Vegeta non avevano idea di come affrontare all’inizio. E le sue varie tecniche hanno portato entrambi a raggiungere nuove vette di potere per sconfiggerlo. Questo è uno degli archi più belle e unici della serie Super, e per questo i fan sperano di vederlo sul piccolo schermo un giorno.

Quindi non è difficile capire perché alcuni fan della serie potrebbero essere rimasti delusi da ciò che sta facendo Daima. Invece di adattare questi archi narrativi pieni di azione, sta raccontando una nuova storia, seppur familiare. Ogni episodio ha fornito non solo dei cambiamenti sull’arco di Majin Bu e sulla tradizione di Dragon Ball, ma anche su come funziona la magia nel mondo dei demoni.

Una delle più grandi rivelazioni di Daima, è che tutti coloro che hanno le orecchie a punta sono quasi sicuramente demoni. Questo sembra essere l’unico modo per identificare un personaggio che proviene dal Regno dei Demoni, e questa teoria si può adattare anche su Moro. Non solo per le orecchie a punta, ma la sua magia lo ha reso un nemico unico poiché Goku e gli altri non avevano mai affrontato uno stregone in quella veste. Per di più il suo livello di potere divino e la sua età quasi immortale si adattano perfettamente a ciò che abbiamo visto all’interno del Regno dei Demoni.

