Tra le uscite targate Panini Comics del 5 dicembre 2024 troviamo l’attesissimo primo numero del rilancio delle Teenage Mutant Ninja Turtles firmato da Jason Aaron, con la nuova serie (che per il primo numero presenterà anche una variant cover di Lee Bermejo), presentata in anteprima a Milano Games Week & Cartoomics, che si affiancherà per i primi mesi agli ultimi numeri della serie storica.

Inoltre arriva anche il secondo volume delle nuove serie dedicate a Il Pianeta delle Scimmie.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 5 dicembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 5 dicembre 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Teenage Mutant Ninja Turtles 1

5,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha (2024) #1 (I), Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles FCBD 2024 (II)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Teenage Mutant Ninja Turtles 1

Variant

8,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha (2024) #1 (I), Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles FCBD 2024 (II)

Arriva in Italia uno degli eventi più importanti dell’annata fumettistica, il rilancio delle Tartarughe Ninja firmato da uno dei più grandi scrittori di comics in attività: Jason Aaron (Thor)! Per motivi ancora da scoprire, le TMNT hanno lasciato New York e si sono separate. Una forza misteriosa, però, si appresta a farle tornare a casa, e Raffaello, che al momento si trova in carcere, dovrà trovare il modo di evadere per avvertire i suoi fratelli del pericolo imminente. Inoltre: un prologo con protagonista Donatello e un breve salto nel passato dei nostri eroi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Il Pianeta delle Scimmie: La Prima Alba 2

La Minaccia

18,00 €

Contiene: Beware the Planet of the Apes (2024) #1/4

Una nuova storia ambientata nell’universo classico di Il Pianeta delle Scimmie!

In un mondo dominato da gorilla aggressivi, gli scienziati Cornelius e Zira sono gli unici tra le scimmie a riconoscere un valore nella muta e primitiva razza umana.

Tuttavia, sono ben consapevoli dei limiti degli uomini. Quando il loro nipote Lucius scompare misteriosamente, sono costretti a chiedere l’aiuto di un’alleata umana: una giovane donna destinata a essere conosciuta come Nova.

La ricerca di Lucius li condurrà sempre più a fondo nella Zona Proibita, un luogo vietato per una ragione ben precisa. Quali pericoli sconosciuti si celano tra le rovine? Gli abitanti di Ape City pensavano di essere soli su questo pianeta, ma oltre i loro confini si nasconde un mondo di violenza e oscuri segreti.