La Marvel produrrà i fumetti de Il Pianeta delle Scimmie

Dopo Alien e Predator, un altro popolare franchise di fantascienza della Fox sarà protagonista di una serie a fumetti Marvel: IL PIANETA DELLE SCIMMIE.

Marvel Comics e IL PIANETA DELLE SCIMMIE hanno in realtà una storia profonda che risale a oltre 40 anni fa. La Marvel ha pubblicato per la prima volta le storie del PIANETA DELLE SCIMMIE nel 1974, e nel 1975 la Marvel ha pubblicato anche AVVENTURE SUL PIANETA DELLE SCIMMIE, adattamenti a colori degli iconici film del Pianeta delle scimmie.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente il Pianeta delle Scimmie nella Casa delle Idee!” ha detto il caporedattore C.B. Cebulski. “La nuova saga in cantiere esplorerà i limiti di ciò che questo amato franchise ha da offrire attraverso audaci narrazioni a fumetti, e non vediamo l’ora di mettere piede in questa nuova avventura!”

I dettagli sui prossimi titoli di fumetti, raccolte, ristampe e team creativi del PIANETA DELLE SCIMMIE saranno condivisi in un secondo momento. Ma nel frattempo l’annuncio è stato accompagnato da un nuovissimo teaser di Salvador Larroca!

Il pianeta delle scimmie è stato originariamente pubblicato come romanzo francese nel 1963 da Pierre Boulle. Il romanzo è stato adattato in un film, Il pianeta delle Scimmie, nel 1968. Diretto da Franklin J. Schaffner e interpretato da Charlton Heston, Il pianeta delle Scimmie segue un gruppo di astronauti che vengono inviati nello spazio e si schiantano su quello che sembra essere un pianeta alieno in cui scimmie intelligenti hanno preso il sopravvento e ridotto in schiavitù gli umani. La fine del film rivela che gli astronauti non stanno visitando un pianeta alieno, ma sono in realtà bloccati su una Terra futuristica che è stata distrutta dalla guerra nucleare. Diversi sequel, reboot, serie televisive e altri collegamenti multimediali hanno seguito il successo del film, tra cui il reboot de Il pianeta delle Scimmie di Tim Burton del 2001 e la nuova trilogia reboot della 20th Century Fox con Andy Serkis.

La Disney ha confermato nel 2019 che un nuovo film è in lavorazione in seguito all’acquisizione della 21st Century Fox da parte della società. Wes Ball di Maze Runner è stato scelto per dirigere il film, che non ha ancora una data di uscita.