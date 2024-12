Tra le uscite DC targate Panini del 5 dicembre 2024 troviamo, sulle pagine di Batman, la conclusione dell’acclamata gestione di Detective Comics da parte di Ram V, Notturno di Gotham.

Inoltre torna in una nuova edizione l’acclamata antologia Solo, in cui tanti autori (tra cui i compianti Tim Sale e Darwin Cooke) hanno dato libero sfogo alla loro creatività con i personaggi DC. Torna anche Frankenstein: Agente dello S.H.A.D.E, proprio mentre negli USA va in onda il primo tassello del nuovo DCU, ovvero la serie animata Creature Commandos, mentre prosegue la riproposta in formato DC Black Label Library dello Swamp Thing di Alan Moore, una delle opere più importanti nella storia dei comics USA.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 5 dicembre 2024.

Le uscite DC Panini del 5 dicembre 2024

Batman 108

5,00 €

Contiene: Detective Comics (2016) #1088 (II)/1089

Si chiudono i giochi per Notturno di Gotham!

Il finale di un ciclo inquietante che ha cambiato Batman per sempre!

Dalla morte alla rinascita, dalle fogne di Gotham a un allucinato deserto, dalla morsa dell’ordine alle lame del caos!

Inoltre, due storie d’appendice!

Solo

DC Deluxe

53,00 €

Contiene: Solo (2004) #1/12

La raccolta in edizione deluxe della seminale antologia Solo, realizzata da alcuni dei talenti più visionari del fumetto mondiale!

Un tour de force di storytelling e idee liberi da formati e generi!

Una serie di storie che spaziano dal western ai supereroi, dalla fantascienza all’umorismo, dall’horror all’avventura urban!

Dodici talenti superiori sotto i riflettori, con storie di scrittori come John Arcudi, Neil Gaiman, Brian Azzarello e Steven T. Seagle!

Frankenstein: Agente dello S.H.A.D.E

Dc Black Label Deluxe

41,00 €

Contiene: Frankenstein, Agent of S.H.A.D.E. (2011) #1/16, Men of War (2011) #8

Frankenstein come non lo avete mai visto prima!

Lo S.H.A.D.E., dipartimento per la difesa composto da superumani, combatte da anni per la sicurezza della Terra.

Frankenstein, la loro arma segreta, dovrà unirsi a un nuovo gruppo di creature mostruose quanto lui per fronteggiare delle temibili minacce.

Jeff Lemire (Sweet Tooth) e Alberto Ponticelli (Unknown Soldier) reinterpretano una delle più celebri creature della letteratura contemporanea in una nuova veste action!

Swamp Thing di Alan Moore 2

DC Black Label Library

28,00 €

Contiene: Saga of the Swamp Thing (1982) #28/34, Swamp Thing Annual (1982) #2

Alan Moore sconvolge il fumetto statunitense negli anni Ottanta, e tutto inizia su Swamp Thing!

Un’opera rivoluzionaria, in cui ai testi dirompenti di Moore si uniscono gli eccezionali disegni di Stephen Bissette e John Totleben.

In questo secondo volume, Swamp Thing accetta la sua natura: ormai non è più un essere umano e appartiene al mondo vegetale.

Intanto, la relazione con Abigail subisce dei cambiamenti…