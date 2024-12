Dragon Ball Daima: l’anime prepara il debutto di un nuovo Janemba?

Dragon Ball Daima sta cambiando le carte in tavola. Il nuovo e ultimo progetto di Akira Toriyama continua ad apportare cambiamenti radicali alla tradizione del franchise episodio dopo episodio. Nell’ottavo e ultimo episodio, sembra che un importante e iconico villain sia stato creato nelle viscere del Reame dei Demoni. La sinistra scienziata nota come Dr. Anisu ha lavorato diligentemente dietro le quinte per creare il suo Majin personale e si potrebbe supporre che Daima potrebbe riportare in vita un importante villain non canonico.

Anisu ha sempre agito anche prima che il Signore dei Demoni Gomah trasformasse Goku e compagnia in versioni miniaturizzate di loro stessi. Apparendo in un flashback della Saga di Majin Bu, Anisu raccoglieva campioni del potente mostro rosa durante il suo combattimento con Majin Vegeta. Conservando quindi il DNA necessario da Buu, Anisu si è fatta strada verso la Grande Strega Marba con l’obiettivo di poter creare un nuovo mostro distruttivo.

Durante una conversazione rivelatrice, si scopre che Marba è la vera responsabile di Majin Bu, sconvolgendo la tradizione che attribuiva a Bibidi la responsabilità di aver vita al villain. Prendendo il campione da Bu, la Grande Strega ha qualcosa in serbo che potrebbe dare ai fan una nuova interpretazione di un vecchio nemico. Potrebbe trattarsi di Janemba, che nonostante non sia mai apparso nel manga o nella serie anime, Daima potrebbe introdurre il cattivo di Fusion Reborn.

Ricordiamo che Akira Toriyama ha fatto sì che un nemico non canonico diventasse parte del franchise principale, quindi non sarebbe una novità. Il leggendario Super Saiyan, Broly è il miglior esempio in termini di personaggi diventati canonici. Tra i tanti antagonisti introdotti nei film di Dragon Ball Z, Janemba è uno dei più popolari insieme a personaggi come il fratello di Freezer, Cooler, il doppelganger di Goku, Turles, e l’antagonista namecciano Lord Slug.

Nel dodicesimo film della serie Z, Fusion Reborn, Janemba viene creato in un modo piuttosto interessante. Uno dei subordinati senza nome di Re Yama urta accidentalmente una macchina che contiene l’energia malvagia prosciugata da innumerevoli abitanti dell’aldilà. Scorrendo nell’unico troll, Janemba nasce in un modo simile a Majin Bu, con la differenza che il primo è la creatura più grande della serie ma è quando si trasforma che diventa poi la più minacciosa. Janemba ha sicuramente più di qualche somiglianza con Bu, ma ci sono alcune differenze fondamentali.

