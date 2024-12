Dragon Ball Daima: il mago più potente del Reame dei Demoni debutta nell’anime

La tradizione di Dragon Ball ha subito alcuni sconvolgimenti importanti da quando Daima ha debuttato su Netflix. La nuova serie anime vede Goku esplorare il Reame dei Demoni con Kaioshin il Supremo, e l’anime ha recentemente introdotto il mago segretamente più potente nel Reame che ha avuto legami insospettabili con gli eventi dell’arco di Majin Bu. Dragon Ball Daima ha mostrato di più del Reame dei Demoni episodio dopo episodio, e tutti hanno sorprendentemente aggiunto alcune importanti cambiamenti su come funziona l’universo di Dragon Ball.

Goku è riuscito ad accaparrarsi la prima Sfera del Drago del Terzo Mondo dei Demoni, e presto i fan vedranno il Primo e il Secondo Mondo dei Demoni. Daima ha rivelato che un personaggio da tenere sotto controllo è la scienziata Arinsu, la quale è direttamente collegata a uno dei maghi più potenti, ma nascosti. Si tratta di Marba, il creatore originale di Majin Bu.

L’episodio 8 di Daima vede Arinsu dirigersi verso una casa misteriosa nel profondo di una foresta. Qui si trova Marba, la quale è prepara una specie di intruglio in un calderone gigante per poi aggiungere un frammento di Majin Bu che Arinsu è riuscito a prendere dal mondo esterno. Si scopre che sta creando un nuovo Majin, e lei stessa è la creatrice originale di Majin Bu. Questo è un importante retcon sulle origini di Majin Bu poiché in origine si sapeva che il padre di Babadi, Bibidi, lo avesse creato. In realtà Bibidi ha solo chiesto a Marba di creare il mostro rosa per lui.

Arinsu ha messo insieme tutto questo e ora sta lavorando con Marba per creare una nuova creatura simile a Majin Buu. Ma mentre l’originale è andato fuori controllo e ha mandato nel caos sia il Reame dei Demoni che il mondo esterno, Marba sta ora creando questa nuova creatura concentrandosi sulla sua controllabilità. Arinsu è stata creata come l’unica che può davvero controllare questo nuovo Majin Buu ed è solo questione di tempo prima che possiamo vedere come appare realmente.

Questo potrebbe sembrare un retcon relativamente piccolo, ma ora Marba è la causa di uno dei villain più distruttivi e letali nella storia di Dragon Ball. Se Marba ha davvero creato Majin Bu piuttosto che Babidi, questo la rende ora uno dei nemici più potenti e pericolosi del franchise.

Daima, attraverso il Regno dei Demoni, ha spiegato che la magia funziona in modi ampiamente diversi dal Ki. I demoni possono usare solo un tipo di incantesimo. Abbiamo visto i demoni usare abilità, ma è chiaramente un’abilità all’interno di un singolo ambito. Inoltre non sembra che questi demoni possano imparare altri incantesimi e proprio per questo Marba è ancora più intrigante. La sua magia le consente di creare esseri come Majin Bu.

Se per la sua straordinaria abilità Babidi l’ha contattata prima dei suoi tentativi di rovesciare il Regno dei Demoni, allora Marba è fondamentale per il franchise di Dragon Ball. Ha creato casualmente uno dei nemici più forti che Goku abbia mai affrontato, e deve ancora affrontare le conseguenze di ciò. Marba l’ha descritto come un colpo di fortuna, e sta già lavorando duramente al prossimo Majin che probabilmente lo supererà.

Fonte – Comicbook