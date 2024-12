Bleach TYBW: l’anime adatta uno dei Bankai più attesi di sempre

Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha da qualche anno dato vita all’adattamento anime dell’arco finale del manga di Tite Kubo dopo tutti questi anni. E l’ultimo episodio ha finalmente animato per la prima volta in assoluto il Bankai del capitano Shunsui Kyoraku. Da quando è tornato sul piccolo schermo con la terza parte, Bleach ha davvero preso piede tra i fan con l’anime che ha mostrato l’inizio dei veri combattimenti finali tra gli Soul Reapers e i Quincy. E questo significa nuove trasformazioni, battaglie e altro che i fan non hanno mai visto nella serie anime.

La terza parte di Bleach: la Guerra dei Mille Anni – Il Conflitto ha già superato se stesso in questo senso non solo adattando ciò che era già nel manga, ma anche dandogli corpo con forme e battaglie originali. Ma il nuovo Bankai che h debuttato nell’ultimo episodio è un mix di entrambe le cose. Il rilascio completo del Bankai da parte di Kyoraku, Katen Kyokotsu: Karamatsu Shinju, è un debutto che i fan desideravano vedere animato da un po’. Ma allo stesso tempo, incorpora anche parte del materiale precedentemente non canonico dell’anime.

L’episodio 35 di Bleach continua gli scontri finali tra gli Soul Reapers e i Quincy. Con Kurotsuchi che si è già scontrato con uno degli Sternritter nell’episodio precedente, l’ultimo episodio pone la sua attenzione su Kyoraku. Quando la pressione spirituale di Kurotsuchi è in evoluzione, Kyoraku si focalizza di più su ciò che accade dopo, mentre si gira verso il Quincy che li ha abbattuti da lontano. Infatti, inizia il combattimento sparando direttamente al petto e lasciando un buco sanguinante.

Si scopre poi che questa era solo un’abilità del suo Shikai, lasciando un clone ombra del suo corpo come parte dell’abilità del suo Zanpakuto. Quindi, per eguagliare la forza del suo nemico Quincy, Lillie Barro, che può sparare dritto attraverso qualsiasi cosa possa vedere e di superare qualsiasi attacco che potrebbe colpirlo a sua volta, Kyoraku decide di scatenare tutta la potenza del suo Bankai.

Katen Kyokotsu: Karamatsu Shinju è un caso un po’ speciale nella storia degli anime di Bleach. Sebbene il Bankai di Kyoraku non sia mai stato scatenato completamente i fan hanno avuto modo di vedere la sua forma nella serie durante l’arco narrativo alternativo esclusivo dell’anime. Gli spiriti Zanpakuto hanno ricevuto una forma definitiva combattendo contro i Soul Reapers. Questo è considerato dai fan come uno degli archi narrativi esclusivi dell’anime di maggior successow. E questa è stata in realtà la prima volta che si vede il Bankai di Kyoraku.

Proprio come si vede nell’episodio stesso mentre la sua Zanpakuto lo conforta con l’abilità speciale destinata a sconfiggere completamente Lillie, questa era la stessa forma che i fan hanno visto nella serie anime degli anni 2000.

Fonte – Comicbook