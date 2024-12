Dragon Ball Daima: cambia la storia delle origini di Majin Bu?

Dragon Ball Daima dal suo debutto ha apportato grandi cambiamenti in termini di tradizione generale dell’universo dei Guerrieri Z. Finora, la nuova serie anime ha rivelato la vera origine dei Namecciani, i legami di Kaioshin il Supremo con il Reame dei Demoni e ulteriori dettagli riguardanti il ​​Reame dei Demoni in generale. E come se non bastasse, l’ultimo episodio di Dragon Ball Daima ha aggiunto alcune sorprese che ruotano attorno a uno dei più grandi villain del franchise, Majin Bu.

Come sanno i fan di Dragon Ball Z, Majin Bu è stato liberato dalla sua prigione grazie alla nefasta macchinazione del mago Babidi. In quell’arco, si afferma che il padre di Babidi, Bibidi, fosse il responsabile della creazione di Bu. E sorprendente si scopre che il responsabile della creazione del mostro rosa non era Bibidi, ma un altro residente del Reame dei Demoni.

Mentre la lotta di Goku contro il Tamagami ha occupato una buona parte dell’ultimo episodio di Dragon Ball Daima, gli spettatori sono in grado di vedere ancora una volta cosa sta combinando Anisu, la sorella di Degesu e Kaiohshin Supremo del Reame dei Demoni. In una inaspettata svolta degli eventi, sembra che Anisu abbia pianificato qualcosa molto prima degli eventi di Daima, poiché a la si vede raccogliere pezzi di Majin Bu durante la lotta di Bu contro Majin Vegeta.

Nel tentativo di creare il suo Majin per fare le sue offerte, Anisu si rivolge alla Grande Strega Marba per aiutarla a forgiare un nuovo antagonista. Come rivela lo scienziato del Reame dei Demoni, Marba era quella che aveva effettivamente creato Majin Bu ed era più che disposta a permettere a Bibidi di prendersi il merito. Considerando che Bu inizialmente stava causando scompiglio nel Reame dei Demoni dopo la sua nascita, avrebbe senso che Marba volesse risolvere la questione.

Producendo un campione di Bu che era rimasto quando il suo corpo fu distrutto da Majin Vegeta, Anisu e Marba hanno chiaramente lavorato a qualcosa di sinistro. Sebbene non sia stato dichiarato apertamente che questo nuovo essere potrebbe essere una versione canonica di Janemba, avrebbe senso che Daima stia preparando il terreno affinché questo villain del film diventi canonico.

La minaccia dell’aldilà è stata creata quando una grande quantità di male ha cosparso uno dei servi di Re Yama, trasformando detto umile lavoratore nel cattivo del dodicesimo film di Dragon Ball Z, Fusion Reborn. Proprio come Majin Bu, Janemba è arrivato per la prima volta in una forma molto più grande che lo ha fatto apparire molto più gioviale che minaccioso.

Fonte – Comicbook