Dragon Ball: quale villain meriterebbe maggiore spazio nella serie?

Dragon Ball segue le avventure di Goku e dei suoi amici i quali difendono la Terra da nemici potenti e cercano di proteggere l’universo da varie minacce. Queste sono in genere esseri soprannaturali, e la serie ha introdotto villain molto noti come Freezer, il bio-androide Cell e l’imprevedibile Majin Bu. Tuttavia, alcuni personaggi sono apparsi solo nei film di Dragon Ball o negli episodi filler della serie. Uno di questi personaggi è Broly, che originariamente è apparso in film non canonici, proprio come Cooler, il fratello di Freezer.

Mentre Broly è ora canonico, altri villain non lo sono e uno di questi è Garlic Jr. Nonostante sia apparso solo in un film e in un arco narrativo, Garlic Jr. ha rappresentato una minaccia importante, diventando uno dei migliori goloso non canonici che meriterebbe più spazio.

Garlic Jr. è il figlio di Garlic, il creatore della Nebbia d’Acqua Nera. Mentre il Supremo, il guardiano della Terra, sconfigge e sigilla suo padre, l’alieno del Clan dei Demoni, nutre un profondo odio, e cerca solo vendetta. In Dragon Ball Z, Garlic Jr. è presente in modo prominente sia nella Saga a suo nome, un arco narrativo filler che si svolge tra la Saga di Freezer e la Saga di Trunks, sia nel film Dragon Ball Z: Dead Zone. Inoltre, è presente in diversi videogiochi, come Dragon Ball Heroes e la serie Budokai Tenkaichi. Nonostante le sue apparizioni limitate, Garlic Jr. dimostra di essere un degno avversario per i Guerrieri Z.

Dragon Ball esplora spesso temi di discendenza e diritti di nascita, esaminando l’impatto dell’eredità e l’orgoglio che infonde in personaggi come Vegeta, il Principe dei Saiyan, e Piccolo, che incarna l’eredità della sua eredità Namecciana. Garlic Jr. è nato dalla Stella Makyo ed è un membro del Clan dei Demoni.

La discendenza di Garlic Jr. lo lega a suo padre, Garlic, che non è riuscito a rovesciare il Supremo ed è stato imprigionato in un cristallo dove alla fine è morto. A un certo punto, Garlic Jr. recupera il cristallo e si vendica. Il tema dei padri che plasmano il futuro, buono o cattivo, è un altro tema spesso esplorato in Dragon Ball, come si vede attraverso Goku e Gohan, Vegeta e Trunks, e persino Freezer e Re Cold. Allo stesso modo, il legame di Garlic Jr. con suo padre rappresenta un’eredità che guida le sue motivazioni.

Fonte – Comicbook