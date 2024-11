One Piece: annunciato il treno proiettile a tema in Giappone

One Piece con i suoi Cappelli di Paglia sta conquistando il mondo. Con la continua popolarità dell’adattamento anime, del manga e del live-action di Netflix, l’obiettivo di Rufy per diventare il re dei pirati è noto da anni. La popolarità di One Piece è così forte da aver visto la nascita dei cafè, palestre e varie altre attrazioni di One Piece. E adesso in Giappone ci sarà una nuova attrazione tematica che entusiasmerà tutti i fan nel 2025. Si tratta di un nuovo treno proiettile.

Il nuovo treno di One Piece è in realtà il “Sanyo Shinkansen”, un treno ad alta velocità che in Giappone che ha toccato i binari per la prima volta nel 1972. Come parte di questa collaborazione, tre treni saranno adornati a tema One Piece, insieme a prodotti esclusivi che onoreranno questa partnership unica. Questa non è la prima collaborazione sui binari con One Piece, poiché nel 2023, il “Sunny Train” ha trasformato una locomotiva nell’attuale mezzo di trasporto dei Cappelli di Paglia.

Di seguito è possibile leggere l’annuncio dell’imminente collaborazione:

“Incastonata tra il mare e le montagne, la zona di Sanyo è caratterizzata da molte benedizioni naturali. Un tempo c’erano dei pirati su questi mari e hanno nutrito la storia e la cultura della regione. Anche ora, questo posto è pieno di sogni e avventure. E lo Shinkansen collega le varie regioni. E hanno iniziato a riunirsi lì! Alla ricerca dei tesori unici della regione. Alla ricerca di paesaggi e amici che possono essere trovati solo lì. Per una festa che può essere goduta solo qui. I pirati di Cappello di Paglia, gli amici e i rivali importanti che hanno incontrato nel loro viaggio e i sogni a cui aspirano. Tingi lo Shinkansen di blu con il colore dell’avventura. Un’avventura colorata e unica ha inizio!”

Puoi dare un’occhiata ai primi concept per il treno dall’account ufficiale di One Piece di seguito.

Al momento non c’è una data di lancio ufficiale per il treno di One Piece, ma i fan in Giappone dovrebbero prepararsi a vedere il treno in movimento a Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi e Fukuoka, per citarne alcuni.

One Piece ha recentemente fatto grandi progressi nella sua saga finale. Mentre i pirati di Cappello di Paglia lavorano per realizzare i loro sogni, hanno già affrontato alcune delle loro più grandi battaglie fino all’isola del Futuro. Combattere i Cinque Asti infatti ha aiutato a mostrare quanto siano sfavorevoli le probabilità a Rufy e al suo equipaggio e ci saranno sicuramente avversari più potenti in arrivo.

Fonte – Comicbook