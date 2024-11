Quali sono le serie manga che hanno venduto di più nel 2024?

Quali sono le serie manga che hanno venduto di più? Manga e anime continuano a crescere anno dopo anno e un nuovo report di Oricon, un’agenzia specializzata in report di vendita, ha rivelato quali titoli manga hanno raggiunto la vetta delle classifiche nel 2024. Dato che manca solo un mese alla fine dell’anno, le cose potrebbero cambiare, anche se la top ten di adesso difficilmente subirà delle modifiche.

I manga hanno sempre avuto una presa nel “mondo fisico”, ma le app e Internet hanno contribuito a presentare innumerevoli nuove storie che altrimenti i fan non avrebbero mai potuto leggere. Shueisha non è l’unica azienda che offre contenuti per gli appassionati di manga, poiché editori come Kodansha, Yen Press e altri fanno lo stesso. I manga erano considerati di nicchia negli anni passati, ma ora stanno diventando sempre più mainstream con ogni anno che passa.

Potrebbe non sorprendere che Jujutsu Kaisen ha nuovamente conquistato il primo posto, soprattutto considerando cosa è successo quest’anno. Gege Akutami ha concluso la storia di Yuji Itadori e dei suoi compagni, dando alla serie shonen una spinta importante in termini di vendite complessive. One Piece invece, che sarà sempre un pilastro nel mondo dei manga, guadagna il secondo posto per le vendite nel 2024. Puoi dare un’occhiata alle prime dieci serie manga che hanno venduto di più qui sotto:

1. Jujutsu Kaisen – 7.610.995

2. One Piece – 5.250.210

3. Frieren: Beyond Journey’s End – 4.988.170

4. The Apothecary Diaries – 4.723.562

5. Blue Lock – 3.881.269

6. Kaiju No. 8 – 3.398.326

7. Kingdom – 3.234.204

8. Haikyuu!! – 3.077.085

9. My Hero Academia – 2.943.985

10. Spy x Family – 2.662.408

Oltre all’uscita del capitolo finale di Jujutsu Kaisen, anche My Hero Academia ha concluso la sua storia, anche se apparentemente non è bastato a piazzare Deku e soci nella top five. Ciò che rende tutto ciò ancora più sorprendente è che Haikyu, una serie che si è conclusa nel 2020, sta ancora raggiungendo la top ten negli anni successivi alla sua conclusione. Ciò è ovviamente dovuto molto probabilmente all’uscita del primo dei suoi ultimi due film, Haikyu: The Dumpster Battle, che ha fatto impazzire il botteghino giapponese.

I lettori potrebbero anche essere sorpresi nel vedere titoli come The Apothecary Diaries e Kingdom nella lista, e sebbene abbiano una forte base di fan in Occidente, queste proprietà sono molto più popolari nei paesi orientali. Ora che il 2025 dovrebbe presentare ai fan nuove serie anime come Sakomoto Days, sarà interessante vedere come sarà la top 10 quando torneremo indietro di 365 giorni.

Fonte – Comicbook