Dandadan: l’anime anticipa il potere della trasformazione di Aira

Da quando Dandadan ha debuttato sul piccolo schermo con la prima stagione anime, è diventata una delle più grandi novità della stagione autunnale e continua a crescere con ogni nuovo episodio. Non solo per i mostri bizzarri presenti nella storia degli anime ma anche per la capacità di passare da momenti esilaranti a una delle scene considerata tra le più strazianti del 2024. Si tratta di un vero successo senza dubbi, e la serie anime ha ancora quattro episodi prima della fine della stagione. E adesso la serie è pronta ad entusiasmare i fan con la prossima puntata killer, e la produzione di Science SARU ha rilasciato una nuova anteprima che accenna alla nuova trasformazione di Aira e a come funzionerà insieme alla forma di Okarun.

Negli episodi precedenti Okarun e Momo stavano affrontando il terzo membro, ossia Aira. Quasi immediatamente forgiando una rivalità con Momo, l’erede dei poteri di Acrobat Silky cercava di conquistare l’affetto di Okarun in tutti i modi in quale evita le sue pubbliche dimostrazioni di affetto. Ma aldilà di tutte queste dinamiche, Dandadan tiene alta la concentrazione dei fan con il ritorno degli alieni Serpo.

L’episodio nove di Dandadan è uno che si concentrerà sicuramente su tanta azione. Insieme alle immagini ufficiali pubblicate per il prossimo episodio, l’anime ha condiviso la sinossi ufficiale del prossimo episodio che riportiamo di seguito:

“Aira che si è risvegliata con i suoi poteri acrobatici, si impegna in una battaglia contro gli alieni Serpo e il demone di Dover. Momo e Okarun si uniscono alla lotta e la battaglia diventa più intensa. Gli alieni si uniscono per compensare le rispettive debolezze e attaccano i tre“.

Dobbiamo ancora vedere la portata completa di ciò che la nuova forma di Aira può fare, ma ne abbiamo avuto un breve assaggio nell’episodio otto. Proprio come l’originale Acrobat Silky, Aira sembra essere in grado di controllare i suoi capelli per usarli come arma offensiva. Considerando quanto fosse potente Acrobat Silky, sarà interessante vedere se Okarun, Aira o Momo saranno i più forti tra i personaggi dell’anime.

Fonte – Comicbook