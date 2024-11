Dandadan: Hideo Kojima elogia l’episodio più triste della serie

Il settimo episodio di Dandadan è, senza dubbio, il migliore della serie finora, soprattutto per l’aspetto emotivo. Infatti è un vero e proprio pugno allo stomaco che ha presentato una rottura inaspettata dal ritmo comico e veloce della serie per esplorare la storia passata di uno dei suoi antagonisti più recenti e terrificanti. Questo si è rivelato uno dei momenti più impattanti della serie finora.

Mentre Internet è pieno di reazioni oltraggiose per l’episodio 7 di Dandadan, una delle più notevoli arriva da Hideo Kojima, una leggenda nel settore dei videogiochi che ama condividere i suoi pensieri sul suo account X. Anche se breve, Hideo Kojima ha twittato quanto segue: “Episodio 7 di “Dandadan”. Acrobatic Silky di Kikuko Inoue è stato fantastico. Brillante.”. I suoi grandi elogi per l’episodio sono indirizzati a Kikuko Inoue, la doppiatrice che ha interpretato Acrobatic Silky nell’episodio. L’attrice ha un curriculum incredibilmente impressionante nel settore degli anime. In precedenza ha doppiato personaggi come Kasumi Tendo in Ranma 1/2 (2024), Akemi Kujo in Alya Sometimes Hides Her Feelings In Russian e Adara Gotokuji in Astro Note.

Dandadan è una serie che cattura il pubblico con il suo senso dell’umorismo e i suoi personaggi ultraterreni. La serie è estremamente intelligente e riesce a tenere gli spettatori aggiornati su tutto ciò che gli spiriti e le minacce aliene stanno facendo in ogni momento senza necessariamente dare la sensazione che stia succedendo qualcosa. Per questo motivo, il mondo di Dandadan riesce a mantenersi con i piedi per terra senza mai sembrare ridicolo e fa un lavoro sorprendentemente buono nel prendersi sul serio quando conta.

Questo è esattamente ciò che ha reso l’episodio 7 un tale successo per i fan della prima stagione anime. Il pubblico riesce finalmente a capire perché Acrobatic Silky era così convinta che Aira fosse sua figlia. Non perché Aira fosse letteralmente sua figlia, ma perché Aira era diventata il legame dello spirito per rimanere su un piano fisico dell’esistenza. Mentre Silky piange Aira e dice a Momo che avrebbe sacrificato la sua Aura per riportarla indietro, l’anime completa il passato della vita di Silky.

