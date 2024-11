Dandadan: l’anime rilascia l’episodio più triste dell’anno

Dandadan continua a sorprendere i fan episodio dopo episodio da quando ha debuttato in autunno. E lo stesso ha fatto con il settimo episodio che potrebbe essere quello più triste che i fan guarderanno quest’anno.

Dopo il primo arco narrativo di Dandadan nei primi episodi, l’anime ha lavorato sulla sua successiva storia principale introducendo il prossimo personaggio chiave. Si tratta di Aira Shiratori, introdotta con molto odio dai fan del manga. Ma è probabile che tutto cambierà, perché non solo l’episodio 7 di Dandadan rivela un nuovo lato del passato di Aira, ma anche un lato incredibilmente triste di Acrobatic Silky.

Mentre Acrobatic Silky sembrava solo un altro nemico fantasma con cui Momo Ayase e Okarun avrebbero dovuto confrontarsi, è risultato da subito chiaro che ha una mentalità molto simile a Turbo Granny. Viene rivelato attraverso un montaggio silenzioso di scene che Silky era solo una donna umana che un tempo viveva una vita piuttosto triste e solitaria. Ha svolto più lavori ed è stata persino nell’industria del sesso per guadagnare soldi.

L’unica tregua di questa vita dura era la sua giovane figlia, e le due erano felici nonostante le difficoltà. Sua figlia ha dovuto passare molto tempo da sola in modo che sua madre potesse uscire e lavorare, e sua madre poteva solo provvedere allo stretto necessario nonostante tutti quegli sforzi. Ma le cose cambiano nel giorno del compleanno di sua figlia. Acquistando un bellissimo vestito rosso per sua figlia, alcuni uomini misteriosi le attaccano e rapiscono la figlia senza una chiara fine in vista.

Questo ha sconvolto Silky che, dirigendosi verso la città all’inseguimento, non riesce a raggiungere sua figlia perché viene portata via. Essendo questo l’ultimo baluardo della sua felicità, la madre si toglie la vita e presto emerge come un fantasma con i problemi lasciati indietro. E in un incontro casuale con una giovane Aira (che è in grado di vederla), si convince che Aira sia la figlia che ha perso e si trasforma in Acrobatic Silky con tutta la rabbia e il dolore che aveva per la sua morte.

Ma mentre la storia passata di Acrobatic Silky è incredibilmente straziante, non è l’unico motivo per cui l’episodio 7 di Dandadan è così triste. Il vero dolore arriva subito dopo quando Aira scopre di aver vissuto anche lei un evento tragico nel suo passato. Ha perso sua madre in tenera età e non ha ancora capito bene la profondità della perdita. Quando ha scambiato Silky per sua madre, questo ha portato le due legare, trasformando alla fine Silky nella minaccia spettrale che era.

Era così accecata da quella rabbia e da quel dolore che ha ucciso Aira direttamente, e solo dopo si è resa conto di aver ucciso la “figlia” che stava cercando di amare e proteggere. Con Aira morta, Silky offre quindi il suo potere spirituale per farla rivivere. Quando Silky se ne va, Aira la abbraccia ancora una volta nella speranza che questo sia ciò che la tranquillizza abbastanza per poter poi passare all’aldilà. È un momento straziante per entrambi questi nuovi personaggi, e i fan vedono quanto siano legati dalle rispettive tragedie.

Fonte – Comicbook