Dandadan: l’anime sconvolge i fan con l’uscita di scena di un personaggio

Dandadan ha svelato l’anticipazione ufficiale circa quello che succederà nel prossimo episodio dell’anime e i fan dovranno prepararsi all’uscita di scena di un personaggio. Dandadan è una delle nuove uscite anime più importanti del programma autunnale degli anime del 2024. E uno dei motivi principali è legato all’intensità e alle situazione imprevedibili. Mentre Okarun e Momo hanno iniziato a combattere sia contro alieni che fantasmi, non è chiaro se sopravvivranno o meno al lungo andare.

L’ultimo episodio di Dandadan ha introdotto un’altra importante entità fantasma, Acrobatic Silky, che apparentemente seguiva da molto tempo Aira Shiratori. Ma quando Aira ha scoperto il primo dei kintama mancanti di Okarun, ha attinto a un’energia spirituale latente che le ha permesso di vedere gli spiriti per la prima volta in vita sua. Questo l’ha resa un bersaglio ancora più grande per Acrobatic Silky, e Aira, Momo e Okarun erano stati mangiati prima che l’episodio giungesse al termine. Ma non tutti e tre sono scappati vivi dallo stomaco di questo yokai, e l’anteprima svela chi non ce l’ha fatta.

L’episodio 7 di Dandadan si intitola “To a Kinder World” e sarà rilasciato giovedì 14 novembre. Il nuovo episodio sarà trasmesso in streaming sia su Netflix che su Crunchyroll, e la sinossi dell’episodio anticipa che Aira è effettivamente morta dopo essere stata mangiata da Acrobatic Silky. Di seguito la sinossi ufficiale:

“Dopo una feroce battaglia, Momo e Okarun riescono a separare Acrobatic Silky da Aira. Tuttavia, Aira è già morta, essendo stata mangiata dallo yokai. In una situazione del genere, Acrobatic Silky fa una proposta sorprendente…”

Quello che sorprende non è tanto l’uscita di scena di un personaggio, quanto scoprirlo tramite un’anticipazione prima della trasmissione dell’episodio.

Aira ha fatto il suo debutto ufficiale nell’anime Dandadan un paio di settimane fa, ed è uno dei personaggi più divisivi della serie manga di Yukinobu Tatsu. E chi legge il manga sa che questa non sarà davvero la fine di Aira, infatti il suo viaggio è solo all’inizio nell’anime. Mentre l’anteprima è molto specifica sul fatto che perda la vita, in realtà ci sarà molto altro in serbo per lei insieme a Momo e Okarun.

Fonte – Comicbook