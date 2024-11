Netflix annuncia un nuovo progetto anime horror: The Summer Hikaru Died

Netflix ha annunciato un nuovo progetto anime che i fan dovrebbero tenere d’occhio la prossima estate. Stiamo parlando di The Summer Hikaru Died, annunciato con un primo trailer visibile in cima al presente articolo. The Summer Hikaru Died di Mokumokuren si è rivelato un successo non rumoroso sin dal suo debutto sulla rivista Young Ace di Kadokawa Shoten nel 2021, e presto raggiungerà un pubblico nuovo con l’imminente debutto del suo adattamento anime ufficiale.

The Summer Hikaru Died è ufficialmente programmato per fare il suo debutto in Giappone durante il programma anime dell’estate 2025 che inizia a luglio. E sarà visibile in tutto il mondo su Netflix, e al momento sappiamo che arriverà “presto”. Quindi in questo momento non ci sono dettagli ulteriori su una data di uscita.

Originariamente creato da Mokumokuren, The Summer Hikaru Died è una storia inquietante che segue gli eventi due migliori amici di nome Yoshiki e Hikaru. Un giorno Hikaru scompare e torna con qualcosa di strano in lui. Yoshiki percepisce subito che non si tratta dello stesso Hikaru che conosceva prima, ma piuttosto che evitarlo, Yoshiki ne rimane attratto e vuole comunque stare sempre al suo fianco. Nel frattempo, un pericolo ancora più grande si nasconde nell’oscurità.

Ryohei Takeshita dirigerà The Summer Hikaru Died per Cygames Pictures e supervisionerà le sceneggiature con Yuichi Takahashi come character designer e direttore capo dell’animazione. L’anime avrà come protagonisti Chiaki Kobayashi e Shuichiro Umeda nei panni del duo principale, rispettivamente Yoshiki Tsujinaka e Hikaru Indou.

The Summer Hikaru Died è solo l’ultimo dei lavori originali e di licenza che Netflix ha prodotto negli ultimi due anni. Netflix ha davvero ampliato il suo catalogo di anime e da allora ha offerto alcune delle più grandi nuove uscite dell’anno. Con The Summer Hikaru Died che si prepara ad essere una delle più grandi uscite anime del 2025, sembra che Netflix si stia già organizzando per fare del 2025 un ulteriore anno ricco di successi.

